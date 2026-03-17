「西毒」朱铁和曾跟星爷对唱「烧鸡翼」 头发眼眉尽白现身诊所 收阴险之气变慈祥老人
更新时间：09:00 2026-03-17 HKT
发布时间：09:00 2026-03-17 HKT
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现年77岁的TVB「金牌绿叶」朱铁和，曾在萤光幕前塑造无数经典角色，无论是《射雕英雄传》中的「西毒」欧阳锋，或是与周星驰在《唐伯虎点秋香》中对唱《烧鸡翼》的宁王使者，都令观众留下深刻印象。近年主力在内地揾食的他，已有一段时间消声匿迹；日前却被网民在江苏一间诊所偶遇，其激罕曝光的最新状态，引发不少剧迷的怀旧热议。
朱铁和年近八旬腰板挺拔
根据网民分享的影片，当时朱铁和身穿笔挺西装，在一名身穿白袍的医生陪同下，走在诊所的走廊上。虽然他已年近八旬，头发与眉毛尽皆花白，但腰板挺直，步伐稳健，与后生仔一样健步如飞，脸上更挂著笑容，气息和精神状态都显得相当不错。
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朱铁和尽收阴险之气
从另一张照片可见，朱铁和面对粉丝的合照要求，亦非常友善地欣然答应。照片中的他面色红润，与粉丝亲切合影，丝毫没有架子，其和蔼可亲的举动，与他过往常扮演的阴险毒辣反派形象，形成强烈的对比。据悉，朱铁和此次现身江苏无锡的诊所，是为了看牙齿。
朱铁和对唱周星驰缔造经典
说起朱铁和，老一辈的观众绝不陌生。他自1977年入行，效力TVB十多年间，演出了大量武侠剧，除了广为人知的「西毒」欧阳锋，也曾在梁朝伟版《鹿鼎记》饰演李自成、黄日华版《射雕英雄传》饰演郭啸天。而他于《唐伯虎点秋香》和周星驰对唱「烧鸡翼我钟意食」，更成为永恒经典。他在90年代事业高峰期，毅然与家人移民美国，淡出萤光幕。直到2015年，他才再度复出拍戏，近年主要在内地工作，偶尔与北上发展的老戏骨们聚会，享受演戏乐趣。
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