「话题女王」进军成人平台吸金 惊爆私密处整形只为生理原因 提供付费「观鸟」一条体毛卖6千元

台湾话题女王陈沂近年是非不断，继跟「鸡排妹」郑家纯的长年宿怨，闹得满城风雨后。陈沂近日高调宣布重返成人平台，推出全新直播节目《沂派胡言》，提到自己「私密处整型」，更开创「私讯付费鉴鸟」的大胆踏界服务，引起网上热议。

陈沂自揭私密处整形

陈沂言论一向出位大胆，近日她在直播中，向数万名观众坦承自己进行了「阴道紧实手术」，她强调这项手术的意义，远不止于提升两性关系的欢愉，更是为了改善产后松弛与预防漏尿问题。她以「提升生活品质的生理投资」来定义这次手术，陈沂以健康包装敏感话题，成功吸引网民关注。

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陈沂体毛竞投天价成交

陈沂之后又开创了新的吸金方法，包括「私讯付费鉴鸟」服务，网友付费后可将自己的私密照传送给她，陈沂则会化身「评鉴师」，就照片的「形状、颜色、长度」等，给予毫不留情的犀利点评。陈沂其实早在首集直播中，她就上演「体毛竞投」戏码，最终一根「新鲜现摘」的头发，在短短10分钟内以约2.5万元台币（约6100元港币）的天价成交，让外界为之震撼。

陈沂跟郑家纯骂战被泄手机号码

陈沂此次高调进军成人平台，让人回忆起她与郑家纯（鸡扒妹）之间恩怨。两人从网路骂战，隔空开火，之后升级至郑家纯疑泄漏陈沂手机号码，被控违反台湾「个资法」，判处3个月徒刑，可易科罚金，事件至今仍是港人集体回忆。



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