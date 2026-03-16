Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈自瑶广州开骚疑遇粉丝搏懵？详述触摸Yoyo感觉：滑滑的  认劲兴奋「有点猥琐」

影视圈
更新时间：18:40 2026-03-16 HKT
发布时间：18:40 2026-03-16 HKT

现年44岁的TVB花旦陈自瑶，刚于广州开「音乐见面会」，陈自瑶开金口唱出多首歌，当中《倾城》、《天黑黑》、《分分钟需要你》等，而好闺密姚子羚就当表演嘉宾，二人合唱《谈情说爱》，现场反应十分不俗，气氛炽热。陈自瑶于今次「音乐见面会」中，疑被粉丝「猥琐」摸手，后者将相关影片放上网，并仔细形容陈自瑶「手手」的触感。

陈自瑶穿性感歌衫跟歌迷握手

陈自瑶今次于台上换了多套性感歌衫，其中一套紫色低胸裙完全展示陈自瑶的美好身材，而高衩设计亦让陈自瑶的白滑美腿尽骚粉丝面前。临完场前陈自瑶到了台下和观众握手，当时陈自瑶唱着《分分钟需要你》十分开心，跟多名Fans握手和一齐畀心心，场面温馨欢快。

相关阅读：陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正

陈自瑶有蚀底之嫌？

不过之后就有在现场成功跟陈自瑶握手的粉丝，于小红书发帖表示「开心摸到了陈自瑶Yoyo的手手」，更承认自己「有点猥琐」，并详细形容陈自瑶的手是「瘦瘦的，滑滑的，凉凉的」。这次陈自瑶跟粉丝握手，似有蚀底之嫌。

陈自瑶唱歌被指「面相苦」

对于陈自瑶今次「音乐见面会」的表现，普遍网民都指她演出不俗，留言「演员嚟讲都唱得唔错」、「声线甜美」等，甚至有网民指陈自瑶的歌声，比歌手出身的老公王浩信更佳。另外当陈自瑶唱出《倾城》时，有网民指他的「面相好苦」，令网民联想起她跟王浩信屡传婚变，令到她私生活不开心有关。此外亦有网民认为陈自瑶唱歌不够气，认为她需要多做运动练气。

相关阅读：王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
4小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
10小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
10小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
12小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
11小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
10小时前