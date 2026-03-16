陈自瑶广州开骚疑遇粉丝搏懵？详述触摸Yoyo感觉：滑滑的  认劲兴奋「有点猥琐」

现年44岁的TVB花旦陈自瑶，刚于广州开「音乐见面会」，陈自瑶开金口唱出多首歌，当中《倾城》、《天黑黑》、《分分钟需要你》等，而好闺密姚子羚就当表演嘉宾，二人合唱《谈情说爱》，现场反应十分不俗，气氛炽热。陈自瑶于今次「音乐见面会」中，疑被粉丝「猥琐」摸手，后者将相关影片放上网，并仔细形容陈自瑶「手手」的触感。

陈自瑶穿性感歌衫跟歌迷握手

陈自瑶今次于台上换了多套性感歌衫，其中一套紫色低胸裙完全展示陈自瑶的美好身材，而高衩设计亦让陈自瑶的白滑美腿尽骚粉丝面前。临完场前陈自瑶到了台下和观众握手，当时陈自瑶唱着《分分钟需要你》十分开心，跟多名Fans握手和一齐畀心心，场面温馨欢快。

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陈自瑶有蚀底之嫌？

不过之后就有在现场成功跟陈自瑶握手的粉丝，于小红书发帖表示「开心摸到了陈自瑶Yoyo的手手」，更承认自己「有点猥琐」，并详细形容陈自瑶的手是「瘦瘦的，滑滑的，凉凉的」。这次陈自瑶跟粉丝握手，似有蚀底之嫌。

陈自瑶唱歌被指「面相苦」

对于陈自瑶今次「音乐见面会」的表现，普遍网民都指她演出不俗，留言「演员嚟讲都唱得唔错」、「声线甜美」等，甚至有网民指陈自瑶的歌声，比歌手出身的老公王浩信更佳。另外当陈自瑶唱出《倾城》时，有网民指他的「面相好苦」，令网民联想起她跟王浩信屡传婚变，令到她私生活不开心有关。此外亦有网民认为陈自瑶唱歌不够气，认为她需要多做运动练气。

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