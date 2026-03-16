Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴若希朝圣孙燕姿香港演唱会暴露惊人数学能力 「穿越」到2030年 被网民嘲新一代「神算轩」

影视圈
更新时间：21:28 2026-03-16 HKT
发布时间：21:28 2026-03-16 HKT

孙燕姿近日在香港启德主场馆举行《孙燕姿「就在日落以后」巡回演唱会香港站》，吸引大批艺人捧场，当中吴若希亦是其粉丝之一，昨日（15日）开心在社交平台分享二人陈年合照，却因计错数而掀起热话，更令到王梓轩的「神算轩」之名再被翻出。

吴若希旧合照好青涩

吴若希昨日分别在IG及threads公开12年前孙燕姿在香港开演唱会时的后台合照，相中的吴若希样子青涩，当时只有22岁，打扮青春如学生妹。吴若希留言：「2014年7月24日，相隔16年～今晚终于可以再次奔赴现场～啊啊啊啊啊～仔女都唔理啦。」

相关阅读：戴祖仪口多寸吴若希年纪大 惨遭打面呆咗：学识咗道歉同避开！

相关阅读：孙燕姿香港演唱会2026登场名导刘伟强朝圣 经典歌《我不难过》全场合唱炒热启德主场馆气氛

不过吴若希的留言即被网民揭发计错数，因孙燕姿在2014年曾来港在红馆开骚，距今只有12年，而非吴若希所写的的16年，虽然吴若希有在IG修正，但threads的帖文保留逾1日仍见到写「16年」，被大批网民嘲讽数学差，是女版「神算轩」。

吴若希被嘲「数学家诞生」

网民在吴若希的帖文下留言：「你数学几差下哈哈」、「你啲数学系唔系体育老师教？」、「原来楼主系2030年穿越过嚟？」、「哗，依家2030年，个世界行快咗6年」，更有网民寸吴若希：「又一个数学家诞生了，香港娱乐圈真的人材辈出」。

相关阅读：吴若希8岁饼印女儿越大越靓 一部位如倒模变「迷你Jinny」 父母时常玩公审无损家庭幸福

有网民联想起「神算轩」王梓轩笑问吴若希：「系咪跟开王梓轩学数学？咁好数口嘅你」、「你同王梓轩好fd㗎？」吴若希也有搞笑回复：「以前有跟过佢学Accapella（无伴奏合唱）」。但有网民怀疑是求关注：「咁样打就引到好多流量」、「怀疑你故意计错数引人留言帮你推post」，吴若希亦有回复：「你分析得系啱嘅」。

王梓轩传6岁学心算

提到被网民封为「神算轩」的王梓轩，事件发生在2015年主持的《Big Boys Club》节目，王梓轩当时访问从内地打拼返港的李日朗，对方称曾沦落到在北京做大厦外墙玻璃清洁工，日薪只有百余人民币，王梓轩「好数口」即计出：「百几蚊1日，1个月都成3万几蚊。」加上王梓轩盛传早在6岁时开始学心算，因而获「神算轩」之名。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
6小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
11小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
11小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
13小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
13小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
11小时前