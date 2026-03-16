吴若希朝圣孙燕姿香港演唱会暴露惊人数学能力 「穿越」到2030年 被网民嘲新一代「神算轩」

孙燕姿近日在香港启德主场馆举行《孙燕姿「就在日落以后」巡回演唱会香港站》，吸引大批艺人捧场，当中吴若希亦是其粉丝之一，昨日（15日）开心在社交平台分享二人陈年合照，却因计错数而掀起热话，更令到王梓轩的「神算轩」之名再被翻出。

吴若希旧合照好青涩

吴若希昨日分别在IG及threads公开12年前孙燕姿在香港开演唱会时的后台合照，相中的吴若希样子青涩，当时只有22岁，打扮青春如学生妹。吴若希留言：「2014年7月24日，相隔16年～今晚终于可以再次奔赴现场～啊啊啊啊啊～仔女都唔理啦。」

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不过吴若希的留言即被网民揭发计错数，因孙燕姿在2014年曾来港在红馆开骚，距今只有12年，而非吴若希所写的的16年，虽然吴若希有在IG修正，但threads的帖文保留逾1日仍见到写「16年」，被大批网民嘲讽数学差，是女版「神算轩」。

吴若希被嘲「数学家诞生」

网民在吴若希的帖文下留言：「你数学几差下哈哈」、「你啲数学系唔系体育老师教？」、「原来楼主系2030年穿越过嚟？」、「哗，依家2030年，个世界行快咗6年」，更有网民寸吴若希：「又一个数学家诞生了，香港娱乐圈真的人材辈出」。

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有网民联想起「神算轩」王梓轩笑问吴若希：「系咪跟开王梓轩学数学？咁好数口嘅你」、「你同王梓轩好fd㗎？」吴若希也有搞笑回复：「以前有跟过佢学Accapella（无伴奏合唱）」。但有网民怀疑是求关注：「咁样打就引到好多流量」、「怀疑你故意计错数引人留言帮你推post」，吴若希亦有回复：「你分析得系啱嘅」。

王梓轩传6岁学心算

提到被网民封为「神算轩」的王梓轩，事件发生在2015年主持的《Big Boys Club》节目，王梓轩当时访问从内地打拼返港的李日朗，对方称曾沦落到在北京做大厦外墙玻璃清洁工，日薪只有百余人民币，王梓轩「好数口」即计出：「百几蚊1日，1个月都成3万几蚊。」加上王梓轩盛传早在6岁时开始学心算，因而获「神算轩」之名。