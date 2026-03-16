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神与律师事务所｜柳演锡化身「撞鬼」律师 剧情懒人包、角色简介、五大看点

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-16 HKT
发布时间：22:00 2026-03-16 HKT

《神与律师事务所》是由柳演锡、李絮及金景南领衔主演的金土连续剧。该剧自 3月13日起，逢星期五、六于 Netflix 及 Viu 平台同步更新。凭借「灵异配合律政」的独特题材，剧集自开播以来已斩获高收视及极高讨论度。下文为您精心整理《神与律师事务所》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

剧情大纲
主要角色简介
分集剧情
五大必看亮点

剧情大纲：落魄律师自立门户意外「撞鬼」

故事讲述拥有通灵能力、能看见亡者的律师申二朗（柳演锡饰），为了生存选择自立门户。虽然他在办案过程中不断被各种性格、年龄与性别的鬼魂附身，但仍坚持为这些「特别客户」伸张正义。他随后与一心追求胜诉、作风冷血的菁英律师韩娜贤（李絮饰）联手，展开一段「与鬼同行」的冒险旅程。

《神与律师事务所》由柳演锡和李絮主演。
《神与律师事务所》由柳演锡和李絮主演。

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主要角色简介：柳演锡与李絮火花十足

申二朗（柳演锡饰）原本拥有良好前途，却因曾任检察官的父亲在 10年前卷入案件，导致他在大型律师事务所求职时屡屡碰壁，最终被迫创业。他具备看见亡者的特异体质，虽然常被附身，但仍竭力为冤魂申冤。韩娜贤（李絮饰）则是法律界的王牌律师，曾公开羞辱申二朗。她为了达成胜诉目标不择手段，甚至不惜捏造指控。

柳演锡饰演申二朗。
柳演锡饰演申二朗。
李絮饰演韩娜贤。
李絮饰演韩娜贤。

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分集剧情：

申二朗激发「通灵眼」

第 1至 2集中，申二朗因父亲蒙冤，在太白律师事务所面试时遭韩娜贤羞辱。为求生计，他创业后意外点燃神秘香枝，获得通灵能力。首位找上门的是鬼魂李康枫，二朗查出其真实身份为委托人金敏珠因医疗过失丧生的丈夫。尽管无法收取委托费，二朗仍决定接手案件。

法庭交锋与灵异附身

法庭上，韩娜贤为求胜诉捏造死者虐待女儿的假指控，激发李康枫附身申二朗。原本斯文的二朗瞬间以粗鲁方言痛骂对手，却因被绊倒而清醒，哀嚎讨厌当通灵律师。随后二朗从护士口中得知关键证物去向，与李康枫赶往二手市场时误闯毒窟，再次被附身并以黑帮身手击倒混混。韩娜贤最终因二朗的保护而未毁掉证据，让他赢得首场胜仗。

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五大必看亮点：

灵异与律政罕见结合

《神与律师事务所》除了传统的律政攻防，更加入灵异元素，为剧情增添不少笑点与泪点。例如首集登场的冤死鬼李康枫，其粗犷且具喜感的演出，与柳演锡被附身后的暴走行为相映成趣，成功平衡了原本沉重的剧情基调。

柳演锡被许城泰附身法庭暴走。
柳演锡被许城泰附身法庭暴走。

柳演锡下苦功 甚至学习 IVE 舞蹈

柳演锡在拍摄幕后分享，由于角色需要被不同鬼魂附身，他为此下足苦功。其中一幕他需化身为「前女团出身的高中生」，包含大量 K-Pop 舞蹈。柳演锡特地花费两个月时间排舞，并仔细研究女团 IVE 的音乐影片（MV），力求连结尾动作都完美还原。

收视开红盘 夺同时段冠军

根据韩国尼尔森收视调查数据，该剧第 1集全国收视率达 6.3%，第 2集更飙升至 8.7%，刷新自身纪录并夺得同时段收视冠军。主演李絮在制作发布会上对剧集充满信心，表示虽然竞争激烈，但她与柳演锡均认为观众有更多选择是好事。

《神与律师事务所》首播即高开。
《神与律师事务所》首播即高开。

黄金演员阵容：许城泰惊喜客串

剧集邀得凭《鱿鱼游戏》走红的许城泰客串饰演首集鬼魂李康枫，成为剧中一大惊喜。加上曾演出《模范的士》的李絮，以犀利辩才营造法庭紧张感，与柳演锡之间的对手戏火花四溅，展现扎实演技。

许城泰有份客串，劲惊喜！
许城泰有份客串，劲惊喜！

强大幕后班底：由《千元律师》导演执导

《神与律师事务所》由执导大热剧《千元律师》的申仲勋亲自操刀，并由《Alice》的编剧金佳英、姜哲圭执笔。顶尖的幕后团队共同打磨剧本与画面，致力为观众带来最佳的视觉与剧情享受。

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《神与律师事务所》自 3月13日起，逢星期五、六在 Netflix 及 Viu 平台同步更新。

柳演锡饰演的申二朗拥有一双「通灵眼」，能看见亡者并会被不同性格、年龄及性别的鬼魂附身，他利用此能力帮助鬼魂申冤。

《神与律师事务所》由《千元律师》导演申仲勋执导，并由曾编写《Alice》的金佳英与姜哲圭担任编剧。

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