前TVB「失婚性感女神」大谈禁欲？化身「超低胸老师」骚极夸张上围  制服诱惑魅力无穷

前TVB「咪神」、现年36岁的女星白云，自2021年与富二代前夫江俊霖离婚后，感情生活一直备受关注。恢复单身的她，更积极经营社交平台，不时分享性感火辣的福利照，吸引大批粉丝追踪。继早前剪掉长发，以一头清爽短发获得「颜值不跌反升」的好评后，白云昨日（21日）再度于IG派发福利，大谈「禁欲」话题，没想到却引发反效果，令粉丝更加疯狂。

白云新性感造型助粉丝禁欲？

在最新发布的一辑照片中，白云的颜值再度爆灯。相中的她身处一家咖啡店门外，一头俏丽的短发配上一副金色细框眼镜，给人耳目一新的感觉。她更在帖文中写道：「禁欲系眼镜，生人勿近」，似乎认为自己戴上眼镜，粉丝或会减低对她的幻想和兴趣。

相关阅读：前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围 新形象显减龄获赞

白云性感「制服诱惑」

然而，白云的打扮似乎一点也不「禁欲」，相反更营造出「制服诱惑」的感觉。她身穿一件白色低胸马甲式上衣，大方展示其引以为傲的夸张上围，夸张白滑上围一览无遗。下身则配搭名牌格纹短裙和米色贴身长靴，整个造型成熟性感。在其中一张照片，白云坐在阶级上，长靴更凸显其修长美腿，极具诱惑。她时而对镜头甜笑，时而轻托眼镜，流露出的性感表情和动作，完全无法令人「生人勿近」。

白云新造型让粉丝爱不释手

这辑「禁欲系」美照不但没有令粉丝失去兴趣，反而引发了新一轮的热烈讨论。大批粉丝涌入留言区，纷纷表示戴上眼镜的白云更具魅力，更有人兴奋高呼「白云老师，来吧！」、「老师」，认为这个造型充满了「老师」的感觉，增添了另一种幻想空间。看来白云这次的「禁欲」挑战不但完全失败，反而意外地解锁了新的流量密码，魅力无法挡。

相关阅读：前TVB失婚咪神自爆「新恋情」？高调公开「最爱的男人」身份 展示拜金一面