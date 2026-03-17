前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力

现年42岁的2002年落选港姐关伊彤（Anita）在2004年曾与黎诺懿、钟嘉欣、杨秀惠、崔建邦、胡诺言和司徒瑞祈等人被TVB力捧为「翡翠十二星」之一，当时不少剧集都可见到她的身影，曾拍过《学警雄心》、《一屋两家三姓人》、《恋爱自由式》及《下一站彩虹》等剧集。

关伊彤在IG限时动态吐苦水

到了2011年，关伊彤出席剧集《你们我们他们》宣传活动中，台湾演员林绍奎向关伊彤公开求婚，同年2人结成夫妻。翌年关伊彤离开无线，转投香港电视网络，3年后亦完约。关伊彤和林绍奎婚后有两女一子，分别是大女Marina，二女Eleena及细仔Terrence。不过关伊彤日前在IG限时动态吐苦水：「有些人以为，感情结束是因为不爱了。但其实很多时候，不是不爱了。只是累了。」

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关伊彤曾有一段时间专心相夫教子

关伊彤离开港视后，曾有一段时间专心相夫教子，直到近年关伊彤偶尔复出拍戏和接广告，又曾称投资了一间酒吧，她曾说：「我都希望可以多啲出现喺幕前，因为我都钟意拍戏嘅，不过而家比较登台，同埋喺Annual Dinner唱歌。」但有网民发现，关伊彤近年甚才贴上与老公的合照，去年儿子Terrence幼稚园毕业，亦只见关伊彤与3子女的合照，甚至连她的生日亦不见老公的踪影。

关伊彤似乎婚姻出现问题

日前关伊彤在IG限时动态贴上与儿子的合照并留言：「有些人以为，感情结束是因为不爱了。但其实很多时候，不是不爱了。只是累了。累到不知道还能再撑多久。我也曾经很努力。努力去理解你，努力去包容你，努力把很多委屈都吞下去。不是因为我不难过，而是因为我很在乎。可是慢慢地我发现，好像只有我一个人在努力。」她还说：「有些话说多了， 变成抱怨。有些期待说出口，变成打扰。于是我开始沉默，不是因为不在乎了，而是因为我终于明白：有些感情，不是输给不爱，而是输给了太累。」关伊彤虽未有透露详情，不过从种种迹象所见，似乎婚姻出现问题。」

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