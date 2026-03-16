七仙羽自爆借张致恒六位数仍欠款 老婆雯雯认无力偿还不满反击：系咪代表我哋冇资格生存？

张致恒（Steven）曾因为一脚踏5船的荒唐情史而赔上事业，其后与老婆区燕雯（雯雯）婚后育有四子，但老婆雯雯经常公开呻穷兼数臭老公嗌离婚，备受财困问题困扰的张致恒更多次欠租兼出po问网民借钱，结果被嘲讽为「离婚界KOL」及「网络乞丐」。近年张致恒洗心革面，转职搬运工人，生活难挨但总算有收入。

七仙羽称张致恒欠下自己六位数字

张致恒曾经得到堪舆学家七仙羽送暖，不单宴请大餐、赠玩具及送多封利是，张致恒曾视七仙羽为恩人，不过七仙羽昨日（15日）出席活动，她表示对方欠下自己六位数字：「通常系好急需先会帮佢，每次问要钱嘅时候，几千蚊又有，万几蚊又有，几百蚊咩都试过。」

相关阅读：张致恒成功扭转负评 获马天佑邀请Jam歌一雪前耻 获网民力赞：开演唱会一定嚟

七师傅张致恒申请综援诸多借口

七师傅又称曾劝喻张致恒申请政府综援，不过对方诸多借口：「我都有叫佢申请公屋，佢话要等好耐，如果佢申请到公屋压力就唔会咁大。我身边好多人都叫我唔好再帮佢，其实我都觉得好烦，唔知点样算。」七师傅的回应又再令外界关注张致恒一家的经济状况。神隐一段日子的雯雯昨日在IG时动态留言：「1.七师傅系一个善良嘅人，无论有几多人畀几多压力佢，每次我哋有紧急嘅时候，佢系一定即刻救我哋，我哋一家都好幸运有佢仍然支持我哋。佢可以话系唯一一个仍然会救我哋嘅人，大家可以唔相信我地，可以继续踏我哋，问心又唔系要你帮我哋，有需要伤害一个纯粹只系想帮人嘅人咩？2.事实我哋仍然仲争好多人钱，仍然未有能力逐个还，我哋都好抱歉，但系咪就代表我哋冇资格生存？冇资格继续照顾好朋友？冇资格开饭？」

雯雯只想努力照顾好小朋友

雯雯亦有提及申请公屋一事：「3. 成日要不段质疑我哋点解申请咗公屋，有咁多小朋友点解都要等？咁不如你哋帮我问下政府，香港有大把人排紧队，我相信大 家都想知。4. 我唔想再影响自己小朋友，已经努力控制自己情绪，亦冇再出现喺开平台，但我不能关平台，因为我仍然有欠大家钱，不能消失。世界有人相信自己，亦有人不相信自己，好多嘢越解释、越出声，大家就会更加多话题，但我哋每一日只系想继续努力照顾好小朋友，都唔可以吗？?我哋衰就一早衰咗，小朋友仲咁细，我哋真系可以一句放弃就离开？讲真师傅要讲大把嘢可以讲，亦一早已经讲，有必要等到宜家。」

相关阅读：张致恒月租九千新居内部曝光 家具新净一布局揭不够住？妻儿曾入住庇护中心

七师傅指张致恒已经非常努力工作

七师傅其后亦在FB、IG发文解画：「张致恒丶雯雯，看完新闻好伤心，他们知道七仙羽师傅不是这样的人，所以主动在IG帮我澄清。我想说，张致恒已经非常努力工作，从早到晚搬运，他不是不工作，只是收入就这样多。我问：为甚么不申请综援？他：不想一辈子不做工，只找政府要，真的想靠自己努力工作。有些人说他肯定又赌又嫖，钱才没了。我保证，他不赌不嫖，每次见到他，他已经搬运好辛苦了，哪有精力去嫖？哪有钱去嫖？他有个年轻漂亮太太，为甚么要嫖？我反而认为他是佛菩萨，来成就我修练的，每次他有困难找我帮助，我都要判断如何去做？我不舍得挥霍，那钱可以买珠宝手饰手袋丝巾，我没买，给了他，这是佛菩萨在红尘中考验我的功课（布施的功课）。佛菩萨有时也给我一些智慧问题去选择，其实我可以马上送层楼给张致恒，但我要用智慧去决定，到底如何去有智慧的帮人，这些都是我修练的功课。公众不要再逼他的家人了，整天骂骂骂骂骂骂骂，会犯口业。包容一下，对人慈悲善良就是对自己的宽恕，你如果全家被人骂又如何呢？记者访问，我又不能不回应，因为我做记者出身，知道记者工作辛苦，要交功课。但我在回应中从来都不会骂人，也绝对不可能骂人。新闻报导夸张一些，才能吸引，我明白，我不怪记者，他也要和上层交代。」