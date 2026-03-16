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郭晶晶带3子女行山曝光最新状态 素颜上阵靓到发光得天独厚 网民：国宝级即系国宝级

影视圈
更新时间：17:30 2026-03-16 HKT
发布时间：17:30 2026-03-16 HKT

现年44岁「跳水皇后」郭晶晶与富二代霍启刚结婚13年，婚后照顾一子两女，分别是长子霍中曦、二女霍中妍、细女霍中怡，一家五口生活幸福美满。虽然霍启刚是名门之后，但他一家生活却是平民贴地，近日郭晶晶跟丈夫及三名子女，去了衞奕信径行山，郭晶晶曾经是跳水运动员，经过多年刻苦操练，体格优于常人，当天素颜的她，面色红润亮泽显得精神奕奕，于阳光下皮肤白到发光，而她途中细心照顾3名子女，尽显好妈妈特质。

郭晶晶一家行山打扮朴素平民

郭晶晶自嫁入霍家，并诞下三名子女后，逐渐将生活重心转移至家庭。近日霍启刚在ig分享一家五口去行山，郭晶晶戴著Cap帽，一身休闲运动服装，全素颜出镜，打扮朴素，全程照顾著三位活泼好动的子女，劳心劳力，而从照片中，郭晶晶于阳光展现甜美笑容，享受着温馨的家庭时光，对于郭晶晶的美貌，网民大赞「国宝级即系国宝级」。

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郭晶晶照顾三子女外貌憔悴

郭晶晶曾经是国家级跳水运动员，经过长时间操练，体力比常人更佳，但她成为妈妈后，要照顾三名子女，辛劳程度随时拍得住运动员的训练，网民纷纷感叹：「凑仔辛苦过做运动员」、「母爱真伟大」、「豪门妈妈不易做」，郭晶晶由国宝变成三孩之母，生活确是起了翻天覆地的变化。

郭晶晶丈夫当临时摄影师

郭晶晶一家远足的契机，源于丈夫霍启刚自北京开会返港，他透露会议期间，除了在跑步机上锻炼，鲜有运动机会。他在贴文中写道：「返到香港，趁今日星期日风和日丽，一家人一齐去行山，既健康，又可以享受家庭乐。」字里行间充满对家庭的爱，他更当上了临时摄影师，拍下郭晶晶和子女的照片，画面温馨治愈。
 

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