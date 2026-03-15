英皇娱乐25+庆典启航 张敬轩兴奋与电车Disco打卡 曾比特、VIVA等艺人铜锣湾快闪派礼物

由英皇娱乐主办、恒生保险冠名赞助、英皇钟表珠宝、英皇金融及国泰赞助的【25+英皇群星演唱会】将于5月4日隆重登陆启德体育园主场馆，日前于Klook的优先订票火速售罄，全城反应热烈，3月18日上午10时以恒生信用卡优先抢飞，并于19日上午10时公开发售。为庆祝英皇娱乐 25+周年，3月至5月将展开一连串【英皇娱乐 25+ HAPPY BIRTHDAY 庆典】盛事，今午下午（15日）举办第一炮盲盒活动，联乘广东话流行曲 remix 的本地热爆 DJ 组合「节拍星期五」（Beat Friday）推出香港有史以来的第一架电车 Disco，将电车变身舞池，一边打碟、一边与沿路公众及粉丝齐齐狂欢。

曾比特、VIVA与粉丝近距离互动

曾比特（Mike）、许靖韵（Angela）、女子组合 VIVA 成员姜咏鑫（Ada）、马思惠（Macy）、张鈊贻（ValC）、黎展峰（Andy）及黄明德（Dark）惊喜现身，一行7人更登上专属电车，听著英皇娱乐金曲串烧 remix，从铜锣湾电车总站一路巡游至屈地街车厂，全程超过1小时。大批粉丝守候在电车路沿线，等候偶像出现，high 爆整个港岛！登上电车之旅前，一众艺人先走入闹市与公众热热身，快闪铜锣湾东角行人专用区，大派 25+英皇群星演唱会限定应援扇，落力拨动大家的热情，更与公众合照及签名，与粉丝近距离互动，引起骚动。

张敬轩刚巧在上环准备开工，知道电车将要驶来，随即停下来等待并兴奋打卡。

轩仔惊喜出现让一众师弟师妹惊喜非常！

一众艺人走入闹市大派 25+ 英皇群星演唱会限定应援扇。

曾比特豪言：实会唱足咁多场

派发应援物资后，过百粉丝跟随艺人们一同步行前往电车总站等候电车启程，艺人们关心粉丝们有否成功于优先购票中买到演唱会飞，被粉丝反问会否出席 5 月 4 日演唱会，Mike 即扬言：「公司这个盛事各位大师兄大师姐都出动，我都成日比人问会唔会加场呀，但我可以同大家讲如果加场，我实会唱足咁多场！」Mike 更大爆：「Beat Friday 为 25+全新创作左一首全新经典金曲串烧 Remix，我喺电车上面已经率先试听，听讲好快就会推出市场，大家真系要拭目以待呀！」经常周游列国的 Angela 说道：「早前放完假返来，已经 ready 好开工嘅心情，但今日电车活动竟然系咁 chill，可以寓工作于娱乐！」。

VIVA 想邀Angela跳舞

VIVA 今日「三缺一」，Ada、Macy 和 ValC 不约而同表示，今日 Carina 的位置由 Angela 顶上。她们提到上次曾试过在利东街快闪跳舞，今日想邀请 Angela 一起在电车上和她们跳《FOMO》！从中学时

期就开始 busking 生涯的 Dark 表示对街头表演非常熟悉：「唔止 busking，如果大家有睇我哋公司 social media 频道『All About Wrongs』，我哋成日都畀枉阿姐叫落区做任务，例如街头访问、点歌环节，又整蛊路人咁，简直系铜锣湾地胆。」今次派对 Beat Friday 除了大玩一首首英皇广东金曲外，更将新一代歌手作品融入其中。Andy 表示：「之前我都有去过 Beat Friday 嘅 party，气氛真系好正，今次听到自己嘅歌《我需要哭》被重新演绎，令首歌即刻冇咁悲伤，简直系一只『跳得』嘅悲情歌，佢哋嘅 party简直系失恋灵丹！」而张敬轩恰巧在上环准备开工，知道电车将要驶来，随即停下来等待并兴奋打卡！轩仔惊喜出现让一众师弟师妹惊喜非常，场面有趣！

