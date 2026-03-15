「御用菲佣」屡演TVB剧身世可怜 患癌切除乳房化疗后为养孙女即开工 曾遭生母罐头刀插脚

「御用菲佣」杜诗娜，近期因客串电影《金多宝》，再次勾起观众的集体回忆。杜诗娜凭借葡中混血的鲜明外貌，操著一口流利地道的广东话，强烈的反差萌，令她演出的角色均充满喜感，除了2004年的电影《追击八月十五》中角色「邪钉横辉」外，她在TVB演出不少剧集，包括《男亲女爱》、《真情》和《依家有喜》，她塑造的搞笑菲佣形象，深入民心，但这位黄金绿叶，却是半生坎坷，被生母弃养毒打，跟丈夫离异，患癌而要切除一边乳房，电疗化疗完成后马上复工，因为她要独力抚养孙女，生活艰难。

杜诗娜做侍应被封打赏王

杜诗娜的演艺生涯始于1992年，当时她跟朋友在酒吧饮酒，偶然认识已故TVB监制邝业生，其作品包括《陀枪师姐》、《谈判专家》等，而杜诗娜第一场戏便是跟张衞健拍摄《巨人》，要扮外国护士。在TVB的20年间，杜诗娜在《真情》扮过吕方的新娘，其他还有《男亲女爱》和《依家有喜》，由于角色以外籍佣工为主，被封为「TVB御用菲佣」，而她亦有演出电影《我左眼见到鬼》、《千杯不醉》等，但杜诗娜为生计，一直也有在酒吧做侍应，曾试过一晚获打赏$3700贴士，她又曾在夜场当了半年妈妈生，只是零底薪要跟小姐拆帐，收入不稳定，最后选择做侍应最实际。

相关阅读：「御用菲佣」杜诗娜Nice爆近照罕流出 屡演港产片及TVB剧 演「邪钉横辉」一角被误会系肥妈

杜诗娜被生母遗弃见面即毒打

杜诗娜在幕前诙谐搞笑，但真实人生却十分悲惨，她自出生便被生母遗弃，而养母每次带她跟生母见面，即遭其毒打，试过她想食芒果，生母拒绝外，更用罐头刀插落她的脚眼，杜诗娜对生母是又惊又怕。杜诗娜长大后婚姻失败，1998年跟做厨房的前夫离婚，令她一度绝望而轻生。到了养大儿子，却又成为了前夫翻版，儿子跟未婚女友诞下女儿后，便将孙女交给她照顾。

杜诗娜患癌切除一边乳房

杜诗娜独力抚养孙女外，于2015年不幸患上乳癌，要做手术割掉一边乳房，而她在手术后2日便出院，而在接受半年电疗及化疗完成后，她便急急开工，她表示半年空窗期，每一分钟也是钱，要赚钱交租食饭，真正是「手停口停」，网民纷纷表示杜诗娜的人生，已经可以拍成一出电影。

相关阅读：姜丽文走出抑郁阴霾high爆庆生 不顾危险居高临下一事 与80岁老父秦沛合体幸福满泻