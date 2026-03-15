蒙嘉慧瘦身成功回复巅峰状态  湾仔过马路被捕获气质非凡  曾被指暴胀展「幸福肥」

现年52岁的「伊健嫂」蒙嘉慧（Yoyo），近年与丈夫郑伊健大部分时间定居日本，享受生活。虽然Yoyo一度被指身形发福、展现「幸福肥」，但近日有网民于湾仔街头捕获她，影片中的她已成功回复纤瘦体态，引起网民热议。

蒙嘉慧已瘦身成功？

在最新的影片中，蒙嘉慧一身黑衫灰裤在湾仔街头过马路，全黑打扮更显清减。当天她疑似仅化上淡妆，但状态极佳，更摆脱了早前被指的双下巴，一个侧面尽现昔日标志性的美人轮廓，气质依旧。影片所见，她过马路时步履轻盈，露出的手腕和脚踝亦显得相当苗条，似乎已经瘦身成功。

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蒙嘉慧极贴地没明星架子

尽管现身于香港闹市，蒙嘉慧亦没有丝毫扭拧，没有显得任何不安和尴尬。她更没有戴上口罩，态度大方自然，完全融入人群，尽显贴地亲民的一面，未有把自己当成万众瞩目的明星。

网民：蒙嘉慧已经瘦回去了

蒙嘉慧与老公郑伊健结婚至今已踏入第13年，一直是圈中的模范夫妻。自婚后，Yoyo已大幅减产，并随丈夫移居日本，更在福冈开设房地产公司，转型打理生意。今年初，她与郑伊健在香港光顾平民面店时，曾被指身形圆润不少，脸部也颇为浮肿。然而，这次在湾仔被捕获的最新状态，让不少网民惊呼「又瘦回去了」、「气质还在」，力证她重回巅峰。

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蒙嘉慧不介意身形

面对身形的变化，蒙嘉慧一直处之泰然。她前年为ViuTV节目《呢度住吓 𠮶度住吓》担任主持时，曾大方回应幸福肥的说法：「其实我不太理会，就当我接了角色，演一个肥咗30磅、30年后的蒙嘉慧。」展现出高EQ。

蒙嘉慧郑伊健2013年结婚

蒙嘉慧与郑伊健因黎诺懿的撮合，透过打羽毛球而结缘，两人情投意合，并于2013年在东京低调完婚。夫妻二人早有共识不生育，加上有著打机、运动等共同话题和嗜好，让他们的感情十年如一日地甜蜜，至今仍是娱乐圈中令人称羡的一对。