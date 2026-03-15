「最美千金」江钰琪两年抱两晒唯美孕照 四肢纤幼散发仙气与儿子互动超有爱

曾任香港公益金筹募委员会联席主席的「最美千金」江钰琪（Yuki），2022年底嫁「莎莎太子爷」郭浩泉（Patrick）后，翌年诞下一子Aden。江钰琪去年12月再开心宣布陀第二胎，近日更在社交平台分享最新孕照，画面温馨充满母爱。

江钰琪流露幸福笑容

在江钰琪公开的照片中，身穿一袭纯白色连身裙的她，坐在纯白的柔软床上，窗外透入柔和的日光，营造出宁静优雅的氛围。江钰琪低头抚摸孕肚，脸上挂著幸福微笑。而儿子Aden则穿著同色系的白色上衣，可爱地趴在妈妈身旁，小脸贴江钰琪的孕肚，仿佛在跟即将出世的弟妹亲密互动，画面有爱。

相关阅读：「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎 骚赤裸巨肚颜值身材如少女 3年前嫁莎莎太子爷

而另一张照片中，见到江钰琪换上淡蓝色荷叶边连衣裙，并将囝囝抱在怀中，Aden穿上可爱的吊带裤，亲暱地依偎在妈妈脸颊旁，江钰琪一脸幸福，享受与囝囝相处的温馨时光。照片中的江钰琪腹大便便，却四肢纤细，皮肤白皙透亮，状态极佳，完美展现「最美孕妈」的风采。

江钰琪办梦幻婚礼

江钰琪是「灯芯绒大王」丽达集团主席江达可的千金，老公郭浩泉为莎莎国际主席郭少明的儿子，二人可谓门当户对。郭浩泉在2021年于市值约10亿的香岛道独立屋，向江钰琪求婚，翌年底举行梦幻的世纪婚礼，豪门界的何猷亨、林心儿等好友担任兄弟姊妹团。江钰琪当日穿上褂皇出嫁，身上近二十对巨型龙凤鈪极震撼。

相关阅读：「百亿千金」江钰琪10亿独立屋开派对 室内花园泳池曝光极具气派 嫁富豪太子爷曾办梦幻婚礼