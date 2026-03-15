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周柏豪签书会塞满逾800人始料不及 粉红衫女子再现身未有激烈行为乖乖影偶像

影视圈
更新时间：16:46 2026-03-15 HKT
发布时间：16:46 2026-03-15 HKT

周柏豪昨晚举行见面会后，马不停蹄今日（15日）现身相集《days before the bloom》签书会，为购买了相集及获派发筹的500名粉丝签名。活动在今日下午2时进行，昨晚12时已有过百人排队，今早6时有超过800人在场外；就连日前在电影《再见UFO》见面会掷水樽的粉红衫女子也有出现，未有激烈行为，她在围栏外以手机拍摄柏豪为粉丝签书情况。

周柏豪人生完满

柏豪声沙沙现身，提到不少粉丝于昨晚12时开始排队，他坦言意料之内，见粉丝保持良好秩序排队，没有混乱情况。谈到只为500名粉丝于相集签名，柏豪表示原本只为300名粉丝，后来增加名额变500名，望尽量满足支持者。提到相集内记录横跨三个年头，历经23场《奔赴》世界巡回演唱会及《Chapter IV》11场粉丝见面会，他形容相集别具意义，当中记载了青春印记，笑说：「我觉得最好嘅人生时间，系有父母、太太、子女、歌迷同团队陪同见证，充满爱，被爱包围，整整齐齐。」提到现场摆设其中一件歌衫，他以子女的画作以拼贴而成，柏豪笑指子女也记得歌衫上所画的图案。

周柏豪、郑融为再合唱开期票

昨晚完成见面会演出，柏豪至今仍未跟子女见面，他续说：「昨晚返到去屋企，佢哋瞓晒觉，今日佢哋又有自己节目，要学跳舞。好期待完成今日工作返屋企，我已经两星期无返去（患病搬去酒店隔篱）。」提到见面会跟郑融惊喜合体唱《一事无成》，大受欢迎引来网上热话。柏豪自觉不好意思，指郑融素颜到场只为支持，未有预计唱歌，见对方原本戴上口罩再除下，表现大方，十分感动。他重申最紧要对方不介意，歌迷又睇得开心。谈到可会创作新歌与郑融合唱？柏豪说：「我觉得可以㖞！」

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