So Ching苏芷晴惊传情变？IG无预警删走「置顶」阿Mo帐号 网民猜测另有内情

前COLLAR成员苏芷晴（So Ching）自舞蹈员男友李启言（阿Mo）于2022年MIRROR演唱会上，遭大型LED显示屏击中重伤，对阿Mo不离不弃，还退出女团转教跳舞，留时间陪伴阿Mo，但近日So Ching被发现IG简介上移除阿Mo帐号，引起外界揣测。

So Ching被爆生活悭家

「So Ching」苏芷晴自退团后，在两间跳舞学校「挂单」教舞，曾被《东周刊》独家爆生活悭家，出入乘搭港铁。今年3月So Ching惊喜客串《全民造星V》邓家杰（Kakit）担正的慈善音乐剧《咸鱼肉饼猪仔包》，二人在台上合作，默契十足。

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原以为So Ching参与音乐剧外，又为马天佑开金口，高调参与幕前工作，复出有望。近日却被网民发现，So Ching已更改IG的自我介绍一栏，将原本置顶的阿Mo的IG帐号删除，而追踪名单上仍见到阿Mo的「momo.lky」。

So Ching删阿Mo片

因So Ching当时在阿Mo红馆意外后，在IG自我介绍一栏加上阿Mo的IG帐号，又附加一个黄色心心图案，兼将三条跟阿Mo跳舞的片段置顶。不过3条置顶影片已变更，变为2024年西班牙旅行，以及So Ching去年在排舞室练舞的影片，而跟阿Mo的跳舞片，只余下一条。

阿Mo情况逐渐好转

在阿Mo的情况逐渐好转，可自行操控电动轮椅移动之际，不少网民猜测So Ching突然删走置顶的阿Mo帐号，是否代表二人感情有变。也有网民觉得自阿Mo出事已过三年半，就算So Ching分手亦情有可原：「真心讲条女算系咁啦，放弃咗事业同青春！未经他人苦，莫劝他人善！」获逾千网民点赞。

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