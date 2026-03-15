赵慧珊再开画展 从画作送上爱与祝福 李霭玑当军师助好友勇闯艺坛｜名人杂志
发布时间：23:15 2026-03-15 HKT
歌手赵慧珊（Aka）的分身──艺术家「Aka C.」创作生活踏入第13年，她与好友李霭玑（Rikko）第三度拍档，在尖沙咀海港城举行第四个个人画展「晃乐·愿」，Aka以具代表性的黑白金三色针笔描绘下，将来自世界各地的幸运符号，在她的笔触引导下谱成快乐与祝福的颂歌。撰文：李文伟、摄影：朱伟彦
赵慧珊绘画出13年来经历
身为前女团Super Girls队长的Aka，歌舞与绘画两不误，自出道后再次拿起画笔，以艺术家的身份一笔笔绘出了13年来的经历，今次在林奕匡太太Rikko以策展人身份协助下，以曳于影之间的光为题，设计了今次画展的一系列作品，Aka表示：「很想将树影与阴影之间的光都捕捉下来，放在这个画展内，每一幅画都是一个快乐、最大的祝愿送给大家。之前画展都是将自己或身边人的故事、面对的困难或挣扎写下来，再以画去释放，这次主题会将故事消化，再转化成能量，也是对自己的祝福，之前的画比较是对自己的感觉，现在是由内去到外。」
赵慧珊以画笔抓住「光明」
身任策展人的Rikko指这次画展筹备将近一年时间，每当Aka完成画作会第一时间给她看，但为了切合这次的主题，作品也在沟通下作出调整，以更丰富的表情和微笑，指引每位来访者进入故事当中。Aka指这次作品在沟通下一步步成形，透过这次她抓住的「光」，更令她感受到过往作品当中的「暗」，「沟通过程出奇地顺利，更令我发现曾经的作品都很黑暗，第一次画展时画了好多的骷髅头、溶化的人和骨头。这次则画了很多招财猫狗，更推出了一个12生肖加上招财猫的系列，象征每一个人都值得被爱着，所以生肖都以BB的感觉呈现，就好似BB被生下来，都值得大家无条件去爱他，每个人都有内在小孩，都有被爱的条件、都值得爱与祝福。」
在这次画展筹备期间，火灾带来的阴霾下，更令Aka反思祝福的重量，「这次画展也有经历到困难，在那段不开心的情绪之下，我也在努力将感受消化，再转化成不同的角色画给大家。而过往只做17幅画，今次是31幅画，也接近之前的2倍，因为我很想有更丰富的讯息去展示给大家。」
双剑合璧 推向极限
与Aka第三度合作，Rikko见证她的画画实力及灵感一直升华。二人在合作的同时，也将彼此推向极限，「之前在品牌合作时，更挑战A4纸之外，在以平方米来计算面积的墙身上作画，而这次除了纸张，Aka亦尝试在画布上作画，创造出她目前最大的画作，有100乘80公分大的大型作品，花了约半年时间。」作为Aka背后的军师，Rikko尝试为艺术寻找更大的价值，希望让艺术与商业价值拉得更近。今次与高端灯具联乘，以13支笔尖组成的灯具装置艺术，炫亮「Aka C.」13年来的里程碑，同时亦推出限量版复制画，为Aka的艺术工作创造更多商业价值，成为值得一份回报的专业。
李霭玑助好友发展艺术事业
Aka回想起第一次举行慈善画展时，身为专业司仪的Rikko主动提出协助，成功为妇女团体筹得善款，「她能够来令我很感动，更见证了我2017年第一次的画展，然后开始了我们的合作。」
Rikko指求学时曾接触艺术，慨叹当时的年代艺术赚不到钱，因而回归现实，「当我见到Aka的画，我觉得这个女生很有气质、很有故事，就被她吸引了。当时觉得我的品牌工作背景，加上Aka很特别、既是艺术家也是幕前艺人的身份，觉得我们两个在一起，有机会创造出一个新的路向。」
赵慧珊欲挑战不同艺术领域
合作以来，Aka过往的展览成功创造达7位数的销售额，在Rikko的把关下，令艺术家在新时代成为一门真正的专业，更为她带来与品牌合作的机会。能以艺术家身份挥洒创意并创造收入，Aka坦言是一件幸运的事，「我自小跳芭蕾舞，到加入Super Girls，从前的我与现在的我很不同，以前是表演艺术，在大家的镁光灯或焦点之下;而现在好似升华了，由我反过来去看，见到大家的故事再转化出去，好像一份使命，我当然希望将来有更高的成就，但最重要是我可以这份祝福，去创造更多不同的事，希望将来挑战不同的艺术。」