赵慧珊再开画展 从画作送上爱与祝福 李霭玑当军师助好友勇闯艺坛｜名人杂志

歌手赵慧珊（ Aka ）的分身──艺术家「 Aka C. 」创作生活踏入第 13 年，她与好友李霭玑（ Rikko ）第三度拍档，在尖沙咀海港城举行第四个个人画展「晃乐 · 愿」， Aka 以具代表性的黑白金三色针笔描绘下，将来自世界各地的幸运符号，在她的笔触引导下谱成快乐与祝福的颂歌。撰文：李文伟、摄影：朱伟彦

赵慧珊绘画出 13 年来经历

身为前女团 Super Girls 队长的 Aka ，歌舞与绘画两不误，自出道后再次拿起画笔，以艺术家的身份一笔笔绘出了 13 年来的经历，今次在林奕匡太太 Rikko 以策展人身份协助下，以曳于影之间的光为题，设计了今次画展的一系列作品， Aka 表示：「很想将树影与阴影之间的光都捕捉下来，放在这个画展内，每一幅画都是一个快乐、最大的祝愿送给大家。之前画展都是将自己或身边人的故事、面对的困难或挣扎写下来，再以画去释放，这次主题会将故事消化，再转化成能量，也是对自己的祝福，之前的画比较是对自己的感觉，现在是由内去到外。」

这次「Aka C.」与高级灯具品牌联乘两项以笔具为题的产品，除了是展现品味的生活摆设，Rikko指亦可放于东北位以利文昌。

首次以可爱的动物作为主角，Aka笑言作画间自己也渐渐爱上可爱的东西。

赵慧珊以画笔抓住「光明」

身任策展人的 Rikko 指这次画展筹备将近一年时间，每当 Aka 完成画作会第一时间给她看，但为了切合这次的主题，作品也在沟通下作出调整，以更丰富的表情和微笑，指引每位来访者进入故事当中。 Aka 指这次作品在沟通下一步步成形，透过这次她抓住的「光」，更令她感受到过往作品当中的「暗」，「沟通过程出奇地顺利，更令我发现曾经的作品都很黑暗，第一次画展时画了好多的骷髅头、溶化的人和骨头。这次则画了很多招财猫狗，更推出了一个 12 生肖加上招财猫的系列，象征每一个人都值得被爱着，所以生肖都以 BB 的感觉呈现，就好似 BB 被生下来，都值得大家无条件去爱他，每个人都有内在小孩，都有被爱的条件、都值得爱与祝福。」

在这次画展筹备期间，火灾带来的阴霾下，更令 Aka 反思祝福的重量，「这次画展也有经历到困难，在那段不开心的情绪之下，我也在努力将感受消化，再转化成不同的角色画给大家。而过往只做 17 幅画，今次是 31 幅画，也接近之前的 2 倍，因为我很想有更丰富的讯息去展示给大家。」

Aka赵慧珊再开画展，从画作送上爱与祝福。

为筹备这次画展，Aka总共绘画了31幅作品，真个是「画到密密冇停手」。

这是Aka为丙午马年所绘画的画作，金骏配繁花代表对今年最美好的祝愿。

双剑合璧 推向极限

与 Aka 第三度合作， Rikko 见证她的画画实力及灵感一直升华。二人在合作的同时，也将彼此推向极限，「之前在品牌合作时，更挑战 A4 纸之外，在以平方米来计算面积的墙身上作画，而这次除了纸张， Aka 亦尝试在画布上作画，创造出她目前最大的画作，有 100 乘 80 公分大的大型作品，花了约半年时间。」作为 Aka 背后的军师， Rikko 尝试为艺术寻找更大的价值，希望让艺术与商业价值拉得更近。今次与高端灯具联乘，以 13 支笔尖组成的灯具装置艺术，炫亮「 Aka C. 」 13 年来的里程碑，同时亦推出限量版复制画，为 Aka 的艺术工作创造更多商业价值，成为值得一份回报的专业。

Aka得好朋友Rikko当军师，勇闯艺坛。

虽然正积极发展绘画事业，但Aka并未放弃唱歌跳舞，不时在IG分享歌唱和舞蹈片段。

李霭玑助好友发展艺术事业

Aka 回想起第一次举行慈善画展时，身为专业司仪的 Rikko 主动提出协助，成功为妇女团体筹得善款，「她能够来令我很感动，更见证了我 2017 年第一次的画展，然后开始了我们的合作。」

Rikko 指求学时曾接触艺术，慨叹当时的年代艺术赚不到钱，因而回归现实，「当我见到 Aka 的画，我觉得这个女生很有气质、很有故事，就被她吸引了。当时觉得我的品牌工作背景，加上 Aka 很特别、既是艺术家也是幕前艺人的身份，觉得我们两个在一起，有机会创造出一个新的路向。」

Rikko慨叹以前搞艺术赚不到钱，如今她落力扶助Aka，望能助好创出一片天。

Aka这次最新画展中的作品，与过往的暗黑风格相比，显得更光明、更有爱。

赵慧珊欲挑战不同艺术领域

合作以来， Aka 过往的展览成功创造达 7 位数的销售额，在 Rikko 的把关下，令艺术家在新时代成为一门真正的专业，更为她带来与品牌合作的机会。能以艺术家身份挥洒创意并创造收入， Aka 坦言是一件幸运的事，「我自小跳芭蕾舞，到加入 Super Girls ，从前的我与现在的我很不同，以前是表演艺术，在大家的镁光灯或焦点之下 ; 而现在好似升华了，由我反过来去看，见到大家的故事再转化出去，好像一份使命，我当然希望将来有更高的成就，但最重要是我可以这份祝福，去创造更多不同的事，希望将来挑战不同的艺术。」

Aka指画中的变色龙象征你与另一个人，是爱人、亲人、友人，两个人在棋盘上，可以是一场博弈、或是一场共舞。

「大象踏在玩具之上，更接近银河。」Aka指玩具象征人的过去与印记，这些往事都是承载人步向梦想的基石。

画中有象征洞察的猫头鹰、海洋智慧的海豚和逐光的向日葵，无论羽毛的方向、水波的轮廓，或聚点而成的光雾，都是Aka的心思。