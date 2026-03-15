康子妮林晓峰离婚4年关系有转变 自揭甘为前夫做呢一事 转战保险成COT超级会员年薪近300万

前TVB小花康子妮与林晓峰于2002年结婚并育有两子林宝及林熙，曾是圈中公认的模范夫妻，不过在2020年两人在无预警下宣布离婚，这段18年的婚姻在划上句号。虽然夫妻缘尽，但两人依然保持友好关系，共同抚养一对儿子，康子妮更转行投身保险业，最近更成为了百万圆桌MDRT的超级会员（COT），有指年薪超过286万。

康子妮坦言从大仔身上得到不少启发

近日康子妮接受职场女王「SON姐」张慧敏的YouTube频道访问，谈到离婚后的生活，康子妮坦言从大仔身上得到不少启发，笑言好过生义烧：「我而家睇番，有啲嘢系好主观性，但系我好感恩有呢个过程，最大收获系有两个仔，有一晚同大仔倾偈，佢话好明我有唔开心嘅时候，听到我讲都会唔开心，好想打个条友，叫我不如放松啲。」

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康子妮曾因不心急再婚保密离婚一事

康子妮坦言如果不是遇上林生（林晓峰），她不会有小朋友，当日分开情绪一定有：「始终建立咗一段感情关系，跟住要分开嘅时候，点会冇情绪呢？虽然婚姻系我哋两个人嘅事，但是影响周边好多人，最直接就是我两个仔。其实我哋冇协议怎样去handle呢件事，只系想对两个仔影响减到最低，点样可以处理好啲，因为呢个世界是圆的，唔知将来会点，点解要去到一个咁绝嘅地步呢？所以喺𠮶刻出咗个post，好平和去处理这件事。」康子妮续说：「其实佢好叻，小学嘅时候已经觉得有机会系咁样，大众知道𠮶一刻，其实是已经做紧文件，大家有一段时间唔系一齐，我本身唔急住结婚，其实我可以唔同人讲，我都唔介意啲保安叫我『林太』，反而系因为出新闻𠮶日，系我大仔生日，我系有啲唔开心。」

康子妮称感情生活一片空白

康子妮称两年后与大仔重提此事，想不到他不单没有不开心，还返过来安慰自己：「佢叫我唔好谂咁多，𠮶件事一早知道系会发生，只不过系喺佢生日𠮶日，佢好轻描淡写，仲睇得开过我。我知道佢哋好care我，只系表面冇乜点讲，慢慢大家已经接受咗呢个事实。」康子妮还表示多年来大家都有沟通，一路以来都希望两个仔开心：「我同啲细路讲，我同你爸爸冇咗个关系，因为我们大家真是没血缘关系。但系你同我哋系永远，所以无论点都好，唔使惊，有乜嘢同我哋讲。仲有一样就系，其实我哋毕竟相处咗咁多年，系屋企人，其实。所以呢，我有一个...我不知几时，总之我有一个位系转化咗，我开始会帮佢祈福，仲会戥佢发展好咗。」至于目前感情生活，康子妮说：「我真系冇人追㖞，不过试过有一次，喺一个活动有个男人直接话想同我拍拖，我话我未ready，不如做朋友先啦，不过佢好自我，真系好难顶，我发觉自己要求好高，但同一时间年纪唔细，有啲时候想有个膊头挨下，但系我唔一定要啰。」

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