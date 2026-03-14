汤怡爆囡囡说话老积 爱跳舞兼贪靓似足爸爸麦秋成

汤怡今日（14日)到乌溪沙出席「青少年人生之旅2026」活动，现埸设有多个由学生设计的摊位游戏，汤怡亦亲身逐一试玩，与学生们打成一片。

汤怡透露囡囡会观察大人说话

汤怡表示其4岁多大的女儿QQ，经常问自己可否跟着一起外出工作，但因女儿年纪太少，对工作未有概念，只觉是去玩。她亦谓女儿现时说话很老积：「有时听到女儿讲嘢，会谂佢喺边度学返嚟，点解佢会识讲呢啲嘢，估佢系平时观察大人讲嘢，所以自己平时讲嘢都要小心。有时情绪激动，我都会即刻控制返自己个情绪。」

QQ跟爸爸一样喜欢跳舞

提到女儿QQ早前的照片打扮有点成熟，汤怡表示女儿跟爸爸麦秋成一样喜欢跳舞：「一来佢依家好钟意跳舞，又很贪靓，又好期待可以着啲上台表演嘅跳舞服饰，有时又话想同我一样整指甲。我家姐就会买靓衫畀佢，帮佢扮靓黐指甲。」她笑言女儿跟自己是一个极端，指自己小时候比较文静，不爱说话，反而想女儿外向一些，但又不可以过分贪靓。问到她的老公对于女儿的跳舞look有何评价，她坦言因为老公都是跳舞，接受能力比自己高，但老公已叮嘱亲友，尽量不要满足女儿要求，不想女儿感觉太易得到，并表示要女儿储「金币」换取奖励，她表示女儿现时最想要的是高踭鞋。