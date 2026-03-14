吴镇宇陪朴素老婆「血拼」斋睇唔帮手？王丽萍成手战利品引网民热议「冇风度vs爱妻号」

近日，金马影帝吴镇宇与新加坡籍太太、前女星王丽萍一同现身新加坡，与当地一名厨师合照。该名厨师兴奋地在小红书上分享了与吴镇宇夫妇的合照，并透露这已是连续第三年与偶像见面，俨然成为了每年一度的「新年传统」。从照片中可见，吴镇宇一身轻便的黑色打扮，精神饱满地与厨师合照，并一同捧著一个精美的礼盒，相信是该名厨师为偶像精心准备的甜品。而一向低调的太太王丽萍则罕有地一同出镜。

吴镇宇老婆王丽萍成手战利品

相中的王丽萍打扮朴素，头戴一顶灰色棒球帽，身穿白色宽松上衣及黑色长裤，虽然看似脂粉未施，但气色红润，精神状态极佳，流露出幸福的笑容。眼利的网民更发现，王丽萍一只手挽著几个购物纸袋，看来是刚与老公逛街购物回来，收获甚丰，满载而归。

该名厨师在帖文中写道，第一年见到偶像时紧张到除了笑也不知道该说甚么，到第二年已经可以正常聊天拍照，直至今年，他笑言自己已经可以自封为《无限超越班》编外成员。能够连续三年亲手为偶像制作甜品，他感到非常荣幸，并希望这个「新年传统」可以一直保持下去。

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吴镇宇未为太太拿战利品引讨论

不少网民看到照片后，除了羡慕该名厨师能与偶像近距离接触外，亦纷纷留言大赞王丽萍保养得宜，状态极好。更有网民笑言，焦点全落在王丽萍手上的「战利品」，看来吴镇宇陪老婆逛街也是「爱妻号」的表现。不过亦有网民笑指吴镇宇是大男人，未见为太太拿东西，另有粉丝为偶像平反，或许是为了合照，吴太才会拿回购物袋。

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