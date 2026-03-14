利君牙老公阿Bu卖毛记套现劲赚 半亿少奶铺路转行 做杨天命徒弟秘学八字命理

「毛记电视」主播出身的利君牙（Mavis、原名陈柏宁）最近在社交平台透露有新搞作，向知名玄学家杨天命拜师，并已学有所成顺利毕业。加上利君牙的毛记葵涌（01716）创办人之一、老公姚家豪（阿Bu）卖公司套现，令利君牙一跃成「半亿少奶」。

利君牙杨天命三年前合作

34岁的利君牙早在2023年曾在节目《师傅到》与杨天命合作，昨日（12日）利君牙在IG分享与杨天命的合照，二人一人拎住一边证书，见到写有杨天命玄学课程「八字命理课程」修毕课程证书，以及「利君牙」名字。利君牙留言：「毕业了，多谢师傅」。

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利君牙于2021年与《100毛》母企毛记葵涌（01716）创办人之一的姚家豪（阿Bu）结婚，最近毛记葵涌（01716）正式公布卖盘，大股东姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）持有的65%股权，出售予内地环保科技界商人马黎阳，每股作价0.6963元，合共1.22亿元。

利君牙积极自我增值

随住利君牙老公阿Bu套现离场，令利君牙成为「半亿少奶」，不过利君牙积极自我增值，钻研风水命理，似乎与老公阿Bu有意转型。未知在阿Bu与拍档将公司卖盘后，是否转做KOL，再开创事业。

利君牙浸大传理系毕业

「利君牙」陈柏宁有四分之一印度血统，曾被指貌似朱千雪、薛凯琪，以艺名「利君牙」恶搞香港电台前节目主持利君雅。利君牙毕业于香港浸会大学传理系，因到100毛维园年宵摊位帮手，被当时的「脑细」林日曦睇中，2015年起成为毛记电视艺人。

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