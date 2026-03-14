《夜王》蔡蕙琪现身葵芳站打卡引爆话题 Franchesca效应席卷港铁

贺岁片《夜王》票房已于周四（12日）突破9,000万大关，有望创1亿票房纪录。蔡蕙琪（Kay）在戏中饰演夜总会小姐「葵芳」，凭爆笑英文名「Franchesca」加洗脑「谭仔口音」，一炮而红。就连港铁亦食住个势，将「葵芳站」英国易名「Franchesca」，蔡蕙琪昨日（13日）出巡穿梭多个港铁站打卡，意外引起追星潮。

《夜王》杀入港铁

近日有网民在Threads发文，惊喜见到港铁葵芳站闸外的绿色墙身，换上《夜王》角色「葵芳」的巨型海报，而站名的英文更恶搞为「Franchesca」，还有极具魔性的广播：「大家好，我系《夜王》嘅葵芳Franchesca，欢迎乘搭港铁嚟呢个站，祝你有个愉快嘅旅程。」吸引不少网民打卡。

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除葵芳站改英文名外，港铁又将葵芳站前后两站名作变更，荔景站变成《夜王》英文片名「Night King」，而葵兴站则为「葵兄」。港铁而食住个势，在葵芳站客务中心发售精品送优惠券。

蔡蕙琪获途人驻足

「葵芳」本人蔡蕙琪昨晚亲身到港铁葵芳站打卡，即引起哄动，除《夜王》fans外，还有一班铁路迷，加上放工时间，令葵芳站逼到水泄不通，不少人又嗌蔡蕙琪做「Franchesca」，可见角色深入民心。

蔡蕙琪巡晒三个站

蔡蕙琪还到荔景站「Night King」、葵兴站「葵兄」打卡，吸引不少人跟随围观。不少网民将遇见「葵芳」蔡蕙琪的影片放上网：「刚刚放工见到，好多人影相！」、「葵芳， 你成功咗啦！」

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