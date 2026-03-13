孙燕姿香港演唱会2026丨内地歌迷齐集启德场外拉横额应援 大叫口号支持偶像
更新时间：20:17 2026-03-13 HKT
发布时间：20:17 2026-03-13 HKT
发布时间：20:17 2026-03-13 HKT
相隔12年，天后孙燕姿再次来港开骚，今晚（13日）于启德主场馆举行两场「孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会-香港」。
内地歌迷祝孙燕姿个唱完满成功
开场前，大批来自内地的歌迷，当中包括四川、河南、上海及福建等亦带同应援物，提早到会场外拉横额影相，大叫支持燕姿的口号，「我的偶像是孙燕姿，燕窝祝孙燕姿演唱会完满成功，旗开得胜」，亦有人在大萤幕下等待她的演唱会广告影相，以及演唱会海报前打卡，而粉丝亦特别在商场内设立了多个打卡的布景板，也在零售馆中开设「启开德胜」快闪空间，予粉丝影相留念。
最Hit
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT