孙燕姿香港演唱会2026丨内地歌迷齐集启德场外拉横额应援 大叫口号支持偶像

更新时间：20:17 2026-03-13 HKT
发布时间：20:17 2026-03-13 HKT

相隔12年，天后孙燕姿再次来港开骚，今晚（13日）于启德主场馆举行两场「孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会-香港」。

内地歌迷祝孙燕姿个唱完满成功

开场前，大批来自内地的歌迷，当中包括四川、河南、上海及福建等亦带同应援物，提早到会场外拉横额影相，大叫支持燕姿的口号，「我的偶像是孙燕姿，燕窝祝孙燕姿演唱会完满成功，旗开得胜」，亦有人在大萤幕下等待她的演唱会广告影相，以及演唱会海报前打卡，而粉丝亦特别在商场内设立了多个打卡的布景板，也在零售馆中开设「启开德胜」快闪空间，予粉丝影相留念。

