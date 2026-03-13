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前港姐承认美貌非天生？每天按摩身体一个部位神奇变挺 网民惊讶大学时样貌判若两人

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-13 HKT
发布时间：22:00 2026-03-13 HKT

现年22岁的杨梓瑶，参选2024年港姐赢得季军入行，她因在泳装问答环节，以杨枝甘露作为两餸饭菜式，而让网民津津乐道。近日杨梓瑶拍片分享自己在大学时有容貌焦虑，由于没有遗传到妈妈的美貌，所以要后天努力，现时精致的五官便曾经做「手脚」，尤其是鼻梁部位，竟是靠著后天持之以恒的「捏鼻塑形」习惯，一步步塑造出今天的高挺鼻子，再加上健康饮食及运动，才变成现在的漂亮外貌。

杨梓瑶分享后天变靓方法

杨梓瑶近日分享自己的变靓过程，在片中她透露自己并未遗传到妈妈，天生的漂亮高鼻梁，为了让轮廓更加上镜，她从多年前便开始坚持，每天用手按摩和捏塑自己的鼻子，让鼻部线条变得更加立体和精致，他更即时示范从不同方位角度按摩鼻子，而这个分享震惊了不少网友，纷纷感叹：「这得有多大的毅力才能坚持下来」。

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杨梓瑶每天「捏鼻」鼻梁变挺直

杨梓瑶回忆起自己的变靓之路，从荷兰留学时期的「微胖女生」，到考入美女如云的北京电影学院后，感受到真正的压力，除了「捏鼻」，还包括妆容与体态，学习化妆技巧，并多穿合身衣服，时刻提醒自己保持紧致体态。片中她又提醒要在家跟著K-POP影片跳舞或练习普拉提，让运动变得有趣。她提到要保持美好身材，有三大饮食习惯要注意，包括晚上7点半后不进食、168断食法及低碳水饮食，缺一不可。

杨梓瑶提议杨枝甘露两餸饭

杨梓瑶在荷兰出世长大，父母分别是香港人及河南人，她大学就读于北京电影学院，她于2024年参加香港小姐竞选，以179cm身高成为该届最高的参选佳丽，并被归入海外组，最令人印象深刻，是在当晚泳装问答环节，她选取杨枝甘露作两餸饭的菜式，因而引起讨论，最终获颁季军、「才艺女神大奖」及「智囊百选女神大奖」等奖项，近年她除了在小红书分享变靓心得，亦不时在ig分享性感靓相，大派福利，俘虏不少网民。

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