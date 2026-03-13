前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工

前日本人气AV女优滨崎真绪自2024年宣布引退后，并未淡出大众视野，反而成功转型为一名打碟DJ，频繁穿梭于亚洲各大夜场。近年，她将事业重心转移至香港，不仅时常现身香港的各类大型活动，更积极融入本地文化，在香港市场的发展可谓顺风顺水。近日她在Threads透露，下月将正式成为香港人。

滨崎真绪下月正式成为香港人

现年32岁的滨崎真绪近日在社交平台Threads透露，宣布自己下个月拿香港身份证，正式以香港居民身份留在香港生活，消息一出，立即引发网民热烈讨论。为了更融入香港，她亲切地用中文发文，向广大网民请教：「有甚么香港的好食介绍我？有甚么香港的文化可以教我？有甚么香港好玩的地方？」

滨崎真绪学识广东话粗口

有网民建议她首先要学习广东话文化，滨崎真绪也亲自回复表示：「会听了。但是说广东话还是要再努力！」她坦言觉得广东话很难，即使看了港产片后还是有很多不明白的地方。当有网民开玩笑叫她多讲粗口时，她竟立即回复最拿手的一句「X你老母！」，此举让不少网民大赞她已完全融入香港的贴地生活。

滨崎真绪亲解移居香港原因

对于为何选择香港，滨崎真绪也大方地在另一篇贴文中向大家解答。她表示，香港位于亚洲的中心点，让她到其他国家演出时能缩短飞行时间，争取更多休息。此外，她坦言在香港已结交不少朋友，而且对香港的美食赞不绝口。她也解释了为何选择居住在元朗，「住在元朗的原因是，因为之前一直是以短期工作签证到香港。所以我每三到四天就需要出境，所以选择住在元朗，方便出境到深圳再回香港更新签证。」

目前居于元朗的滨崎真绪，不时在社交平台分享她在香港的生活点滴，显然十分享受这里的日常。除了被发现在茶餐厅品尝红豆冰，早前农历新年期间，她也去感受了舞狮的热闹气氛，并兴奋地分享初体验。从AV女优到夜场DJ，再到即将成为香港居民，滨崎真绪的人生正展开全新的篇章。她积极拥抱新身份、主动了解本地文化的态度，也获得了许多香港网民的支持与祝福。

