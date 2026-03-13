陈懿德支持罗天宇音乐上发展 不会盲目赞好：中肯评论表现 戴祖仪恨与Joey Tang Jam歌

戴祖仪、陈懿德今日（13日）出席慈善节目《博爱欢乐传万家》记者会，戴祖仪笑言跟太极成员邓建明的英文名同样是Joey T，虽然两年前跟对方合照，但好想再次集邮合照，亦希望能够跟邓建明在音乐上合作，就算可以一齐Jam歌都好。

陈懿德到厂景偷师做司仪

首度为慈善节目担任司仪的陈懿德，笑言不紧张，反而有前辈跟她讲过做慈善节目跟其他大骚有所不同，例如颁赠支票仪式，所以自己会重温该慈善节目。提到绯闻男友罗天宇在《中年好声音4》演出，陈懿德在观众席含情默默欣赏对方演出。陈懿德解释日常也会到不同厂景从中偷师学习做司仪，又大赞车婉婉做司仪出色，又指罗天宇演出当然要支持，一众演员为该节目演出，虽各自有工作在身，但也积极参与。

戴祖仪想跟罗天宇合唱

谈到可会鼓励罗天宇在音乐工作发展，陈懿德指罗天宇一向想在音乐上发展，最近也增加了有关音乐的工作。当笑问可有跟罗天宇一起练歌，她笑言会一齐唱歌，亦会中肯评论表现，不会盲目赞好，否则会跣对方。问到是否有她的出现，罗天宇对住她唱情歌会表现更好？她笑说：「呢样你要问返佢㖞！真系唔知。」在旁的戴祖仪笑言也想跟罗天宇合唱，陈懿德即搭嘴指睇过戴祖仪和胡子贝合唱好正。

