孙燕姿香港演唱会2026丨周星驰「打劫」孙燕姿启德骚门票 重现《家有囍事》造型香蕉当武器
更新时间：18:00 2026-03-13 HKT
发布时间：18:00 2026-03-13 HKT
新加坡天后孙燕姿睽违12年，终于重返香港舞台，将于2026年3月13日及15日，在启德主场馆举行两场的《就在日落以后》巡回演唱会香港站。消息一出，门票在预售阶段即被抢购一空，足见天后魅力不减。就连「喜剧之王」周星驰（星爷）也加入抢票行列，更在IG上演一场「打劫门票」的搞笑戏码，引发网民讨论。
周星驰「打劫」孙燕姿演唱会门票
孙燕姿香港演唱会门票有多抢手？连周星驰都忍不住在IG上发文求票，他今日（13日）分享了一张与孙燕姿的合照，照片中，周星驰再次扮成《家有囍事》中「常欢」的搞笑造型，头戴丝袜，手持香蕉当作「武器」指向举手投降的孙燕姿，重现经典电影中的打劫场面。
周星驰在帖文中风趣地写道：「孙燕姿演唱会预售被抢购一空，我也是为世所迫才打劫演唱会门票，小朋友切勿模仿。」他更得意地宣布战果：「最后我抢到10张票，我不难过了，懒得去管对错，我很愉快。」这番幽默互动不仅逗乐了广大网民，也成功为孙燕姿的演唱会制造了话题。
相关阅读：孙燕姿时隔12年重返台北 震撼宣布：5月首攻大巨蛋开唱
孙燕姿《就在日落以后》香港站演唱会详情：
孙燕姿的《就在日落以后》巡回演唱会自2025年起跑，已走遍8座城市，累积18场感动。香港站作为2026年度首站，备受歌迷期待。
日期： 2026年3月13及15日
时间： 晚上7:30
地点： 启德主场馆
票价： HK$ 1,880 / 1,680 / 1,380 / 980 / 680
演唱会制作： B'in LIve
主办单位： 宽鱼国际
