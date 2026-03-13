《正义女神Themis》佘诗曼、谭耀文、许绍雄聚焦未成年人犯罪案 即睇4大看点、剧情大纲、播出日期

由TVB与优酷联合制作的重磅法律剧《正义女神 Themis》终于公布播出日期，YOUKU优酷平台近日释出预告片，并宣布剧集《正义女神 Themis》将于3月16日中午12点在优酷平台率先首播，香港无线翡翠台则预计于3月30日播出。《正义女神 Themis》由四届视后佘诗曼、金像男配角谭耀文领衔主演，这次是二人继2004年播出剧集《无名天使3D》后，暌违逾20年再度合作。《正义女神 Themis》演出阵容强劲，包括许绍雄、陈炜、周嘉洛、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪等，更有近年甚少拍剧的文颂娴容串，令人期待。

《正义女神》聚焦未成年人犯罪

从最新发布的预告片来看，《正义女神》的剧情节奏明快，充满张力。故事以佘诗曼饰演的法官言惠知为核心，她从高等法院转到少年法庭，处理一系列棘手的未成年人案件。预告片中快速闪现了「纵火案」、「校园霸凌案」、「家暴案」及「奸杀案」、「谋杀案」等多个触目惊心的案件，凸显了剧集对青少年犯罪议题的深度探讨。

佘诗曼、谭耀文、许绍雄组黄金阵容

片中，佘诗曼一句对白：「既然父母不教，就由法庭帮你教」铿锵有力，紧张的法庭对峙、写实的犯罪场景与角色间复杂的情感纠葛，让观众对这部剧的期待值提升。《正义女神》的演员阵容堪称豪华，视后佘诗曼再度回归TVB，饰演一位充满智慧与决心的法官，其专业的法袍造型与细腻的情感爆发戏，已在预告中尽显功架。与她有多场精彩对手戏的谭耀文、许绍雄、陈炜，演出同样令人期待，特别此剧是许绍雄的遗作，他与佘诗曼最后一次合作的效果成为焦点。

《正义女神 Themis》剧情大纲

《正义女神 Themis》的故事围绕著正值事业高峰的高等法院暂委法官言惠知（佘诗曼饰）。在审理一宗少年天台杀人案时，她察觉案情并非表面般单纯，案件结束后，她毅然放弃大好前途，主动申请降职至少年法庭担任裁判官。在这个被同侪视为「异类」的选择后，她遇上了一心上位、不择手段的年轻裁判官郑官（周嘉洛 饰），以及即将退休、看似无所事事的主任裁判官洪思义（许绍雄 饰）。面对一宗宗棘手的严重少年案件，言惠知坚持以独特的方式探求真相，虽然起初独行独断的作风引来不满，但她的择善固执最终感动了同侪，促使他们重新反思司法正义的真谛。然而，正当一切渐入佳境之时，言惠知的继女天雪竟意外卷入一宗严重案件，让她自己也陷入了情与法的绝境。

《正义女神 Themis》四大必睇看点

许绍雄与「契女」佘诗曼最后合作

《正义女神 Themis》是资深演员「Benz雄」许绍雄的遗作，亦是他与「契女」佘诗曼的最后一次合演的作品。两人之间的火花无疑是本剧的最大焦点与最深的纪念。

佘诗曼回归与金像男配谭耀文再斗戏

四届视后佘诗曼的坐镇《正义女神 Themis》，本身就是收视保证，这次她与金像奖最佳男配角谭耀文，自2004年《无名天使3D》后，暌违超过20年再度合作。两位实力派演员精彩交锋，绝对火花四溅。

聚焦未成年犯罪 题材大胆写实

《正义女神 Themis》跳脱传统律政剧的框架，将镜头罕有地对准「未成年人犯罪」这一极具争议性与社会性的题材。从《正义女神 Themis》预告片中可见，剧集将深入探讨「纵火案」、「校园霸凌」乃至「奸杀案」等多宗震撼案件，势必引发话题。

黄金配角阵容 新旧实力派齐聚

《正义女神 Themis》配角阵容同样星光熠熠，不仅有陈炜、周嘉洛、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪等多位当红演员，更有久未露面的文颂娴惊喜客串。新旧演员同场飙戏，为剧集增添了更丰富的层次感与追看性。

《正义女神 Themis》精彩预告逐格睇？