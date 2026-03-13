Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族

更新时间：12:00 2026-03-13 HKT
发布时间：12:00 2026-03-13 HKT

高等法院昨日（12日）一宗案件涉及的人物，加上原告人及被告人均缺席聆讯，聆案官指原告未有到庭，认为她无意继续该申请，决定撤销申请，案件引起网民讨论。在家中排行最细的黎耀祥，有两兄三姊，更因此案被重提家庭背景。

黎耀祥哥哥任聆案官

高等法院昨日处理的一宗案件，根据法庭日志，原告人「容敏仪」入禀控告已故英女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）、美国总统特朗普（Donald J. Trump）、已故前日本首相安倍晋三。案件昨处理时原告、被告均缺席，却吸引不少人旁听，坐满庭内的公众席。

相关阅读：黎耀祥移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情

原告入禀指控上述三人分别拖欠其薪金、租金、金条、版权费、自助餐券费用等，当中更指伊利莎白二世拖欠「24箱清朝24K足金元宝」，以及原告在荃湾、蓝田商场的租金，合共达2,000亿港元。入禀状另指安倍晋三自2019年起未向其缴付6个行业的版权费用。

网民讨论案件

由于案件的三名被告当中有两人已殁，不少网民最初见到法庭日志时，一度误会截图是AI改图，更有人猜测是否李居明为新版《粤剧特朗普》的宣传手法。而负责处理案件的聆讯官，被曝光是黎耀祥的大哥黎达祥，引起网民好奇。

不少网民讨论案件：「一系精神病，一系就报假案」、「英女王同安倍进三可以同冥通赔偿」、「系咪搏有人会判佢去精神病院住？」、「系咪揾错地方告呀？」、「清朝穿越嚟」、「癫狂」等。

黎耀祥大哥就快70岁

黎耀祥的大哥黎达祥根据早年政府公布资料，生于1958年，1981年于香港大学取得文学士学位，四年后在伦敦大学取得法学士学位，1987年再考获硕士学位，1991年在东亚大学取得中国法律文凭。黎达祥于1988年分别在英格兰、威尔斯、香港获得事务律师资格，同年私人执业。

黎达祥于1991年在澳洲首都领地获大律师及事务律师资格，同年在澳洲联邦法院获大律师资格，1994年获新加坡出庭辩护人及事务律师资格，1996年在澳洲新南威尔斯获法律执业者资格。黎达祥到2006年获委任为常任裁判官，2017年委任为区域法院法官，于2024年退休，现为高等法院聆案官。

黎耀祥二哥少联络

黎耀祥二哥黎伟祥身份亦曾被公开，早年的一宗交通意外，黎耀祥二哥被揭性格独立，在回收工场工作，早已搬离屋佐，黎耀祥与二哥甚少联络，多从大哥口中得知二哥消息。

案件编号：HCA2271/2025

相关阅读：黎耀祥北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费

