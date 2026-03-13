「亿万港姐冠军」挑战性感底线 镜头前除下乳垫真空上阵 上围仍极坚挺真材实料
现年31岁、被封为「最丑港姐」之一的2017年香港小姐冠军雷庄𠒇（Juliette），近年颜值与身材不断进化，状态比当年夺冠时有过之而无不及。于大富之家出身的她卸任后回加拿大发展，作风就越见大胆，近日更为Push-up Bra拍广告，在镜头前上演一幕火辣的「真空换Bra骚」，令网民看得热血沸腾！
雷庄𠒇外貌曾被质疑
自参选以来，雷庄𠒇的外貌一直成为外界焦点，更曾被网民狠批。不过，近年专注于模特儿及演员工作的她，已蜕变成自信美人。从她最新发布的影片可见，她身穿一件黑色波点开胸丝质恤衫，配衬白色热裤，随著音乐自信摆动身体，散发著成熟妩媚的魅力，无论样貌和体态都比当年参选时更为亮眼。
雷庄𠒇真空上阵表达自信
影片中，雷庄𠒇对著镜头做出一个令人惊讶的举动，她突然伸手入衫内，从胸前掏出两块厚厚的乳垫，并大方地向镜头展示，瞬间变成「真空」状态，而从影片所见，即使雷庄𠒇真空上阵，上围仍极坚挺，看得出她的真材实料。这个大胆自信的举动，完全展现了她对自己身材的绝对信心。
雷庄𠒇性感指数爆灯
接著，她换上了一件啡色的Push-up Bra，并再次穿上该件丝质恤衫。在神奇胸围的加持下，她的身材立即变得「汹涌澎湃」，本身已经丰满的上围，将恤衫撑得更为立体，丰满的上围表露无遗，性感指数爆灯。雷庄𠒇的火辣演绎不但成功为产品带来极佳的宣传效果，更让一众网民见识到她完美蜕变后的自信与性感魅力。
