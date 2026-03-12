云浩影管理身形望练出马甲线 对新人涌现感忧心 得「优秀流行歌手大奖 」太惊喜

云浩影（12日）化身品牌大使，到湾仔出席发布会，并主持剪彩仪式。早前香港电台公布《十大中文金曲颁奖典礼》「优秀流行歌手大奖 」部分奖项，云浩影（Cloud）是名单中其中一员，她忆述当日出席该活动时，还以为自己在玩游戏抽到奖，怎料大会即时颁发奖项给她，让她感到十分惊吓，她说：「获得这个奖之后，我自觉更优秀，更有动力！」同时透露4月22日推出个人第四张专辑。

云浩影︰希望公司锡我多啲

问云浩影是否得知同公司（寰亚音乐）的黄淑蔓（Feanna）早前推出大碟，故争取资源，赶紧推出专辑？Cloud明言：「公司对旗下每位歌手都十分爱锡，我当然想公司锡我多啲！我要努力多一点，让公司看到我的潜质，现在有很多新人，好多女歌手涌现，难免有一点点担心，惟有做好自己。」至于如何做好自己？Cloud表示︰「吃得健康一些，打扮美一些，身形管理好一些，希望练出从未有过的马甲线！唱歌唱现场要稳定！希望有多一些机会唱现场。其实举行音乐会，要如何同观众交流，这需要练习，我也向公司咨询，有没有可能到不同地方演出汲收经验？」指希望公司为她在澳洲、加拿大等地办音乐会，从中累积经验。

Cloud透露，与公司研究推出新碟时选用特别的宣传方式，可能到街头宣传。问她可会考虑Busking? 她卖关子说：「再特别一些，不单是Busking那么简单。」