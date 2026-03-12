Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赌王四房媳妇奚梦瑶「暖宫」疑追第三胎？上环食泰菜被赞接地气 又白又美出类拔萃

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-12 HKT
37岁的奚梦瑶，跟已故赌王何鸿燊四房儿子何猷君于2019年结婚，婚后育有一子一女，包括大仔何广燊（Ronaldo）及细女Romee，凑成一个「好」字，一家四口，生活幸福美满。何猷君不止是出身名门，而且是商业奇才，他创办的电竞公司「星竞威武集团」，上市后令他身家一夜暴涨5亿，虽然如此，夫妇二人生活却十分平民贴地，近日奚梦瑶在上环一间泰国菜馆被野生捕获，打扮朴素，网民赞她「好白好美，接地气明星」，在名人界甚为罕见。

奚梦瑶婚后转型当KOL

何猷君太太奚梦瑶，曾是内地一线名模，婚后淡出时装界，但就转型当上KOL，不时拍片分享最新的潮流资讯，介绍时装美容产品，自己又往往做埋生招牌，获得不少网民喜爱，每次她开直播，均有大批粉丝跟她交流互动，最令大家赞赏，是她嫁入豪门后，仍旧维持著平民贴地生活。

奚梦瑶光顾街坊餐厅被赞贴地

近日奚梦瑶在上环一间泰国菜馆，被网民野生捕获，当天她打扮低调，穿上白色外套，跟三位朋友谈天说地准备开餐，虽然朋友喝著啤酒，但奚梦瑶面前只放了一个粉红色史诺比暖水樽，饮暖水养生「暖宫」，网民估计她正努力追第三胎。网民发现奚梦瑶跟好友点了「泰式牛肉沙律」及其他美食，埋单约几百元，跟普罗大众相差无几，虽然她丈夫何猷君身家断亿计，但奚梦瑶生活简单平民，获网民留言大赞「好白好美，接地气明星」。

何猷君身家一夜涨5亿

其实不止奚梦瑶，她丈夫何猷君也十分悭家，早前他身穿平价衬衣，在机场的便利店买零食，而非选择机场贵宾室的餐饮，以亿万身冢的CEO来说，确是甚为罕见，打破网民对豪门奢华生活的刻板印象。 

