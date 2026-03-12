Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南庆周教授涉以权谋私奸女友人遭警查 「韩国音乐剧教父」被经理人公司速割席

影视圈
更新时间：14:45 2026-03-12 HKT
发布时间：14:45 2026-03-12 HKT

有「韩国音乐剧教父」之称的知名舞台剧演员南庆周惊爆性侵丑闻，因涉嫌「利用权势性交」遭警方调查，并已于上月移送检方。昨日（11日）有消息透露，首尔方背警署上月已将南庆周以强奸罪名移送首尔中央地方检察厅，但并未对其进行拘留。南庆周被指控于去年底，在首尔瑞草区性侵一名女性熟人。

南庆周教授人设崩坏

据报道，受害者事发后离开现场并立即报警。警方随之展开调查，南庆周强烈否认指控，坚称未曾进行性侵。然而，警方在调查过程中取得足够证据，并将案件移交检方。目前韩媒试图联络南庆周本人作回应，但未能联络上，南庆周更已关闭社群媒体帐号，停止与外界联系。南庆周是韩国第一代音乐剧演员，1985年凭音乐剧《波吉与贝丝》出道。在入行40年间，他曾演出《吉屋出租》、《妈妈咪呀！》、《芝加哥》、《歌声魅影》和《第42街》等多部著名音乐剧。南庆周亦在弘益大学担任表演艺术系副教授，事件爆发后，该校已对其进行人事处分，他目前已被停职。跟他合作多年的经理人公司Clover Company今日（12日）亦透露，他们与南庆周的专属合约已结束，暂未清楚该公司是否因为今次性侵事件而跟他解约。

