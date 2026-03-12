Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MC DingDong死性不改直播打女人扯头发 A女拒和解正接受PTSD治疗

影视圈
更新时间：14:16 2026-03-12 HKT
发布时间：14:16 2026-03-12 HKT

4年前涉醉驾而一度声名沉寂的韩国著名主持人MC DingDong又再出事，今次更因为在直播节目中暴打女直播主而惹官非！日前一段MC DingDong在网上直播中殴打女直播主的片段在网上疯传，事缘近日他参与一场「Excel直播」，参与者根据打赏排名进行比赛；其后一名打赏人要求其他女直播主嘲讽、谩骂MC DingDontkg，其中女直播主A小姐重提他当年的醉驾事件，令他顿时理智线断裂，一怒之下便抓住A女的头发，并连续殴打了她数拳，现场众人都因此非常震惊。

MC DingDong短讯狂炸事主

A女（10日）发表声明透露：「我目前正在接受创伤后压力症候群（PTSD）和恐慌症的心理治疗，并已获得医疗证明，需要两周的休养期。我经已聘请了律师并提起诉讼。」A女补充说：「起初我并不打算起诉，但在看到MC DingDong的态度后，便改变初衷。」及后MC DingDong传短讯给A女，承认自己太鲁莽，并愿意支付1,000万韩圜（约5.3万港元）作和解，但遭A女拒绝，她表示：「许多观众都说，和解对他有好处，我的经理人公司似乎也希望如此，所以我正在考虑。」续说：「MC DingDong一直给我发道歉短讯，但我要求他透过律师联系我。诉讼已经提出，我会根据判决结果来决定是否和解。」

MC DingDong道歉

而MC DingDong昨日（11日）受访时，率先向外界致歉，「对于引发争议，我感到很抱歉。」他解释指，当时同时被3个人辱骂，感到不知所措，A女还拿醉驾事件嘲讽他，才令其失控，「因为那次事件，我退出了所有原本出演的节目。之后也做过外送、送货，甚至去过医院工作。被完全不认识的人辱骂，一时之间就不自觉做出了失控的行为。」

