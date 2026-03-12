Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赌王元配黎婉华大宅罕有曝光 「皇宫级」故居内貌全公开 欧式古典风格富丽堂皇 极品古董摆设随处见

已故赌王何鸿燊与元配黎婉华在1942年结婚，婚后两人育有一子三女。长子何猷光与太太Suki Potier于1981年在葡萄牙车祸身亡，遗下当时年仅6岁的何家华（Faye Clementina Ho）和3岁的何家文（Sarah Ho），两姊妹由爷爷、嫲嫲和姑姐何超雄照顾，黎婉华在2004年离世，当时何鸿燊曾说：「最爱的已去世。」其后何鸿燊为太太举行了隆重的葬礼，不仅亲自拣选墓地，更撰讣闻悼念并以「爱妻何黎婉华夫人」相称。

甄咏珊贴上何黎婉华故居影片内貌全曝光

何黎婉华的故居位于澳门主教山（西望洋山）大宅，是一座具殖民地风格的标志性建筑，记录了何黎婉华与何鸿燊早年的幸福生活与大房子女的成长，大宅至今无保存相当，里里外外都完整无缺，前TVB女星甄咏珊日前在抖音贴上一段何黎婉华故居的影片，大宅内貌全曝光。

相关阅读：「赌王家族最惨孙女」何家华冻龄力惊人 Deep V透视晒长腿贺50岁生日 出身显赫生活与普通人无异

何黎婉华故居气派非凡

前TVB女星甄咏珊日前在抖音贴上一段何黎婉华故居的影片，有指何家大院进行家宴，片中所见，元配何黎婉华故居的入口玄关气派非凡，地面铺设的白色大理石上，精致的圆形拼花图案立刻奠定了豪宅雍容华贵的基调。墙边的金色雕花椭圆镜与典雅玄关桌，流露出浓厚的欧洲宫廷气息，接着看到一个极其宽敞的宴会厅，厅内设有一张可供数十人围坐的大型圆桌，天花板上悬挂著一盏璀璨夺目的巨型水晶吊灯，气势磅礴。角落里静静摆放著一架黑色三角钢琴，与古典的酒红色皮沙发相得益彰，一道优美的弧形楼梯盘旋而上，其深色木质扶手与精致的铁艺栏杆，串联起豪宅的上下空间，尽显建筑的流动之美。

黎婉华故居放满与何鸿燊家庭旧照

何鸿燊与黎婉华的家庭旧照不时闪现，饭厅则呈现出截然不同的格调，地面采用了极具视觉冲击力的黑白菱格纹大理石，而天花板上巨大的彩绘玻璃天窗，则成为整个空间的灵魂。淡雅的花卉图案在天窗上绽放，将自然光温柔地引入室内，营造出明亮而温馨的家庭氛围。这里设有西式长餐桌和一个设备齐全的吧台。同时还看到充满浓厚中式韵味的书房，巨大的深色实木雕花办公桌与配套的太师椅，背后的大型博古架上，不仅陈列著各种珍贵摆件，还有何鸿燊先生获得的众多奖杯，墙上悬挂的书法作品，影片最后展示了豪宅的夜景，可以看到一个带有水中照明的私家泳池，周围环绕著花草和多层次的庭院设计。

相关阅读：「赌王家族最惨孙女」何家华于英国做小贩 6岁时父母意外丧生 曾患癌及离婚陷低潮

黎婉华有「澳门街第一美人」美誉

元配黎婉华素有「澳门街第一美人」的美誉，出身于葡萄牙显赫的家族，先祖是葡萄牙高官，其祖父黎登是当时澳门唯一一位公证律师，19岁的何鸿燊邂逅17岁的黎婉华，随即一见钟情，赌王立即展开强烈追求，立即苦学葡萄牙语，几经努力终于抱得美人归。黎婉华为何鸿燊诞下三女一子，可惜在1973年，黎婉华染上结肠炎，令她要长期睡床，只能吃流质食物，体重从115磅跌至70磅，美颜亦因病而受到影响，其后，她再次遇到车祸，就连话都无法好好的讲，但最令黎婉华痛心，是1981年独子何猷光和妻子Suki Potier在葡萄牙发生重大车祸双双英年早逝，终年33岁。其后何鸿燊因太太常年患病，于是向她提出纳妾要求，黎婉华从不看中文报导，而且患病后处事低调，何鸿燊并未有因纳妾厚此薄彼，对元配黎婉华情深义重。

