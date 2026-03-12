Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林青霞继女邢嘉倩最新近照曝光 曾传未婚怀第三胎 为百亿闺密庆生身形成焦点

更新时间：10:00 2026-03-12 HKT
发布时间：10:00 2026-03-12 HKT

百亿富豪曾文豪的女儿曾昭怡近日迎来生日，并在IG限时动态中，分享了多张温馨热闹的生日派对照片。从照片中可见，她被一众名媛好友簇拥，面前放著一个精致可爱的生日蛋糕，脸上洋溢著幸福的笑容。同场的全是城中名媛，位位身价惊人！

曾昭怡获名媛闺密团送惊喜

为曾昭怡送上「今年第一份生日惊喜」的闺密团阵容鼎盛，全都是城中名媛。当中包括林青霞的继女邢嘉倩、富力集团千金李嘉颖、仁济名媛严纪雯，以及佳士得美术学院亚太区总监毛国靖。派对现场布置了金色气球，气氛欢快，曾昭怡在照片下写道：「Thank you for my first birthday cake this year」，足见她与朋友们的深厚情谊。

邢嘉倩罕有露面传再为人母

在众多好友中，最引人注目的莫过于久未公开露面的邢嘉倩。她与曾昭怡感情极好，在合照中亲密地从后拥抱著寿星女，两人头贴头，笑容灿烂。作为香港富商邢李㷧与首任妻子、名媛张天爱的女儿，邢嘉倩的家庭背景显赫。虽然父母离异，但她与继母林青霞关系融洽，林青霞视她如己出，她亦曾公开大赞林青霞是「世界上最好的继母」。邢嘉倩的感情生活一直备受关注。她向来是位思想独立的女性，选择了未婚生育的道路，并与外籍男友育有两名子女。

邢嘉倩上一次有近照曝光，已是2024年10月的事。当时她出席晚宴，合照被传开后，网民指她腹部明显隆起，引发外界对她是否怀上第三胎的猜测。而这次的生日派对照片中，她身穿黑色宽松外套，身形看起来相当纤瘦，丝毫不见孕味，未知是否「产后收身」成功。

林青霞近照曝光合照有两大「潜规则」：

