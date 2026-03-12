「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑

现年59岁、90年代性感女星叶子楣，1988年凭三级片《玉蒲团之偷情宝鉴》一炮而红，曾拍《夜生活女王霞姐传奇》等多部电影。近日叶子楣接受资深传媒人查小欣专访，年近六旬的叶子楣状态一流，早前曾被指瘦成纸板人的她，跟查小欣对谈时极精神头脑灵活笑容亲切，难怪她于节目中认为自己「胸大有脑」。虽然身为香港当年首席艳星，但却从未试过露点，她直指当年曾有黑社会试过威吓她露点，但她仍力保三点不露。此外提起当年的艳星叶玉卿、利智、彭丹等，叶子楣竟直指「冇对手」；而单身多年的她其实也渴望桃花来临，但却始终怕对方另有所图，故此「都系唔好谂咁多」。

叶子楣曾被黑社会威吓

叶子楣于90年代曾担正《聊斋艳谭》、《女机器人》 、《玉蒲团之偷情宝鉴》等多部三级艳情片，是当代性感象征，但她却由始至终坚持三点不露。她表示自己拍三级片，当年都有问亲哥哥意见，后者表示「露咗就馨香」，她亦深表认同，所以一直坚持这条底线。因为她当年人气超劲，故此曾试过一年拍13部戏，而且密密登台，叶子楣表示登台时未曾试过有主办单位定立性感尺度，但拍戏就试过遇上被要求露点：「都有试过发生呢个情况嘅，我遇过黑社会出现、畀佢哋威吓要露点演出，但我都好好彩有前辈出马帮手，帮我搞掂个情况」，查小欣就话「都有好多人锡你」，叶子楣就表示「系我好彩」。

叶子楣自封「胸大有脑」

叶子楣表示，好多人话女人「胸大无脑」，但她就相反：「有好多人同我讲，估唔到你系咁有脑㖞」，叶子楣得到赞赏是因为她有坚持的原则，查小欣亦问她有否遇过导演即场劝作更性感演出，叶子楣就话「咁就系佢唔啱，我讲到明唔拍㗎」，由始至终没有「耳仔软」而力保不失。

叶子楣不视彭丹利智为对手？

身为当代性感Icon，叶子楣被问查小欣问到自我会否跟彭丹、叶玉卿、利智等性感女星作比较时，叶子楣就话「冇对手」，查小欣以为她这样「自我肯定」，但原来叶子楣是指自己没有跟上述女星「做过对手」。她谦称其实自己也不算「波霸」：「其实有好多女仔身材都好似我咁样，只系我个比例夸张啲」，当讲到现时有没有发现哪个女星有潜质做接班人，叶子楣就表示自己已很久没留意娱乐圈。

叶子楣上《奖门人》被抽水？

叶子楣性格豪爽够意气，查小欣都指她是「义气仔女」，叶子楣表示或许因为这个原因，她不少男性朋友的另一半，都对她十分放心，不会怀疑她跟自己的老公有越轨行为。查小欣指她不拘小节，当问叶子楣当年时常上《奖门人》节目，会否觉得被人刻意抽水，叶子楣即时答「冇所谓啦」，查小欣即场露出极度惊讶的神情，之后叶子楣补充：「又唔系乜嘢，我觉得玩吓啫，所以冇所谓」，至于有否感到有人刻意「搏懵」，叶子楣就答：「咁又唔会好夸张，电视嚟㗎嘛，唔会太过份」。

叶子楣恐被骗财无胆入情关？

虽然身为艳星，但叶子楣毕生只谈过3次正式恋爱，其中1992年跟医生吕锡照开始拍拖，可惜后者于2018因心脏病发死亡，到现时已单身多年。查小欣问到「咁点算，都要揾个伴」时，叶子楣表示「有桃花可能会令生活开心啲嘅」，并表示择偶要合眼缘，有风度「唔好小家」，而她最怕是猥琐佬。当查小欣问现时要开展一段关系要考虑很多方面时，叶子楣话「好难识男人，可能个男人只系贪我名气，可以令佢知名度高咗；真系有钱就惊咗我，因为一定畀人起底」。查小欣亦指「都会惊对方埋身系想呃钱」，叶子楣亦深表认同：「所以咪唔好谂咁多，都系随缘顺其自然」。