混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔

香港网台BBO始创人、YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy），去年2月被指背著当时已移民英国的妻子芊蕙子，与女主持丁丁（丁彦均）传出绯闻。尽管丁丁曾发声明称双方「最后没有发展」，但事隔数月，二人竟被一名越南YouTuber意外拍到同游当地，影片在网上迅速疯传，被网民视为「偷食」的证据。近日网传一份英国法庭文件，指名为「TSANG TOMMY」的男子因「殴打」（Assault by beating）罪名，于去年12月31日被裁定罪成，引发网民猜测该人正是移英YouTuber「混血肥仔Tommy」（曾达恩）。

混血肥仔前妻芊蕙子回应家暴风波

近日，事件主角、其前妻芊蕙子（Luby）今日终于打破沉默，于IG首度开腔，「过去一年多，我确实经历了很多困难，而这些事情直到现在，仍然未完全过去。坦白说，这一切对我造成了很深的伤害。每天，我都很努力地从井底一点一点往上爬；然而，现实与各种压力，却一次又一次把我拉回去，反复循环。很多时候，我都觉得自己几乎承受不住。有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。凭一口气，点一盏灯。未来的路依然很难，但我仍会继续寻找走下去的路。最后，如果你正在经历不幸，请一定要坚定地选择自己，好好爱自己，成为自己最强大的后盾。谢谢大家。」

移英网红Bob叔还原家暴内情

在芊蕙子发声后，二人的共同朋友、同为移英YouTuber的Bob叔亦发文证实混血肥仔家暴，并不屑其为人。Bob叔透露，早在一年前Tommy偷食事件爆发时，对方曾主动约见，声称自己被捕，并试图将家暴事件淡化为「两个足球员互相推撞」般的轻微冲突（altercation）。混血肥仔当时更展示自己「膊头红咗少少」的伤势照片，并删走对话中自己的回应，意图营造前妻单方面发脾气的假象。然而，Bob叔夫妇看过芊蕙子的伤势照片后直言：「呢个绝对唔系普通altercation而系家暴，系打女人」，并狠批混血肥仔是「narcissistic psychopath」（自恋型精神病态），即使被判罪亦不会知错，只会继续诋毁前妻及欺骗身边人。

网民涌入IG谴责促「小三」丁丁小心

Bob叔同时在文中忆述，芊蕙子向来将两名女儿放在首位，在聚会中会先安顿好孩子，亦为照顾女儿而滴酒不沾。相反，混血肥仔却沉迷玩乐，更曾在偷食传闻甚嚣尘上时，于圣诞派对上「成晚抱住两个女喺度扮好爸爸」，其虚伪行为在朋友眼中一目了然。随著疑似家暴事件曝光，网民纷纷涌入混血肥仔及被指是第三者的丁丁的IG留言谴责。不少留言为芊蕙子抱不平，更劝丁丁小心。

