郑秀文启德演唱会2026丨Sammi《You and Mi》详情懒人包 举行日期／票价／座位表／购票资讯
更新时间：13:50 2026-04-23 HKT
发布时间：13:50 2026-04-23 HKT
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郑秀文启德演唱会2026丨乐坛天后郑秀文（Sammi）继2024年红馆演唱会及亚洲巡回演出后，早前传出她将首登启德主场馆举行演唱会，令全城期待。郑秀文3月11日在IG公布其亚洲巡回演唱会的最终站详情，郑秀文将于2026年7月10日及11日，历史性首次踏足香港启德主场馆举行《You and Mi concert.》，消息一出，立即引来歌迷热切期待。
郑秀文启德演唱会令歌迷期待
郑秀文在IG发布了一段气势磅礡的宣传影片，背景正是可容纳五万人的启德主场馆。她兴奋地写下：「人生第一次『启德』开show。」并向歌迷发出感性约定：「上次错过了香港和澳门，又或者想再一次感受澎湃、兴奋、感动。Mi 约定你们。将最好的自己交出。」这不仅是郑秀文演艺生涯的新里程碑，更是她与歌迷之间一场重要的约定。
《You & Mi》巡回演唱会终章——启德主场馆
《You and Mi concert.》自2024年于香港红馆起跑后，于2025年移师澳门、2026年4月登陆吉隆坡。这次在启德主场馆的演出，将是整个亚洲巡回演唱会的最终站，意义非凡，为整个巡演划上完美句号。
郑秀文启德演唱会2026详情一览
演唱会名称： 《You and Mi 郑秀文演唱会2026‧亚洲巡回终点站》
演出日期： 2026年7月10日（星期五）及11日（星期六）
演出地点： 香港启德主场馆
演出时间：晚上7时30分
门票票价：
-
HK$1,880
-
HK$1,680
-
HK$1,380
-
HK$1,280（视线受阻位置）
-
HK$980
-
HK$880（视线受阻位置）
座位表：
- 东亚银行信用卡独家优先订票（购票连结：hkt.hkticketing.com）
购票日期：2026年4月20日（上午10时）至4月22日（晚上11时59分）
*东亚银行信用卡持卡人请先注册快达票指定节目网会员账户(https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/205)，以享优先订票。
- Trip.com旅游套票预购（购票网站：trip.com）
购票日期：2026年4月23日（上午10时）至4月24日（晚上11时59分）
主办机构：寰亚娱乐 / 东亚娱乐
冠名赞助：AXA安盛
郑秀文启德演唱会2026宣传片：
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