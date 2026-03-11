移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震

现年50岁的前港姐季军袁彩云，自2009年嫁给饮食界商人江铭峰后便淡出娱乐圈，移居加拿大专心相夫教子。早前她庆祝「入五」生日，其冻龄美貌与绝佳身材已获网民激赞。近日已淡出幕前长达16年的袁彩云，无预警地惊喜宣布复出，为粉丝带来巨大警喜！

袁彩云复出挑战舞台剧

袁彩云本次复出并非重返熟悉的电视圈，而是挑战舞台剧，参演将于温哥华Waterfront Theatre上演的加拿大音乐舞台剧《唔该，转弯有落》。从官方发布的宣传照及影片可见，岁月似乎未曾在袁彩云身上留下痕迹，她颜值依然在线，穿搭时尚，举手投足间散发著少女味，丝毫没有50岁的老态。

袁彩云状态一流不像「退圈人」

为了宣传这次复出之作，袁彩云更积极拍片宣传。在其中一条宣传短片中，她亲自向粉丝公布喜讯，片中的她精神饱满，面对镜头侃侃而谈，口齿伶俐，状态极佳，完全不像是已经离开娱乐圈多年的「退圈人」。她兴奋地表示：「我自己都好怀念站在舞台和镜头前演戏的感觉。所以我决定复出，挑战舞台剧。」据悉，这次她将会与前华姐冠军邓佩仪（Gloria）、张柏芝同母异父的家姐戴碧芝，以及组合Soler成员Dino等实力派演员合作，阵容令人期待。

袁彩云婚后成过亿阔太

袁彩云于1996年参选香港小姐，勇夺季军及「国际亲善小姐」，之后加入TVB，在多部电视剧及节目中担任主持和演员，展现出多方面的才华。精通德、法、英、粤、国语的她，星途备受看好。2009年，她与在温哥华经营多间餐厅、身家逾亿的商人江铭峰结婚，随后正式移居加拿大，淡出幕前，专心照顾家庭，并在2013年诞下女儿Alycia，过著幸福美满的阔太生活。

