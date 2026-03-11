烟害广告小男孩12年后转变惊人 彻底摆脱「病样」变爆肌小鲜肉 撞样姜涛IG私照曝光

世界衞生组织（世衞）《烟草控制框架公约》第11条要求以烟害图象警示来警告大众有关吸烟的危害。香港在1983年引入文字健康警示，及后逐渐加强，并在2007年采用烟害图象警示，到了2018年，政府更新图象警示，将图象警示数目由6个增加至12个、扩大图象警示由占烟包两个最大表面面积50%至85%、及必须显示「请为你的下一代戒烟」的健康忠告及戒烟热线（1833183）。

「病样小男孩」撞样初出道的姜涛

曾于12年在烟害广告中亮相的「病样小男孩」近日于 Threads现身，他的近况再度掀起网民热议。原来这个曾以病态形象提醒吸烟危害健康的「病样小男孩」叫Ugo，不经不觉已成为17岁的大男孩，外型与昔日「病样」截然不同，外形健硕充满星味，有点撞样初出道的姜涛！

「病样小男孩」Ugo操出结实腹肌

「病样小男孩」Ugo以帐号「shing8k」活跃社交平台，近日分享当年自己于年仅5岁时拍下的广告图，对比目前照片并写道：「you broke my heart」，从近照中睇到，当日的烟害广告男童变成小鲜肉，留有一头中长曲发，操出结实腹肌，粗壮手臂青筋曝现，更带点韩仔风格，Ugo笑称：「原来我2024年有po过。」还有人留言：「原来父母食烟，会导致个仔咁靓仔」，不过Ugo回复：「我屋企人冇食烟~ 当年系拍广告先呢个look。」接着亦有留言：「以前真系以为你食二手烟食到就嚟死。」、「而家啲烟仲有印你个样？个版权唔通签咗一世？」、「有啲似男版winter。」、「睇嚟要食多啲，就会有你咁靓仔。」

「病样小男孩」Ugo曾分享当年试镜片

「病样小男孩」Ugo近年曾多次分享有关自己拍摄烟害广告的多年感受，早年贴出一张印有自己图象警示的烟盒被弃置地上之照片并写道：「当你每日都喺街边垃圾桶、厕所畀人遗弃，但你唔care，因为你系个chill guy。」Ugo亦分享过当年广告casting影片惹来网民热烈讨论，获当时拍摄广告的摄影师留言：「个样无变仲系咁靓仔。」

