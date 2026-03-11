Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烟害广告小男孩12年后转变惊人 彻底摆脱「病样」变爆肌小鲜肉 撞样姜涛IG私照曝光

影视圈
更新时间：16:01 2026-03-11 HKT
发布时间：16:01 2026-03-11 HKT

世界衞生组织（世衞）《烟草控制框架公约》第11条要求以烟害图象警示来警告大众有关吸烟的危害。香港在1983年引入文字健康警示，及后逐渐加强，并在2007年采用烟害图象警示，到了2018年，政府更新图象警示，将图象警示数目由6个增加至12个、扩大图象警示由占烟包两个最大表面面积50%至85%、及必须显示「请为你的下一代戒烟」的健康忠告及戒烟热线（1833183）。

「病样小男孩」撞样初出道的姜涛

曾于12年在烟害广告中亮相的「病样小男孩」近日于 Threads现身，他的近况再度掀起网民热议。原来这个曾以病态形象提醒吸烟危害健康的「病样小男孩」叫Ugo，不经不觉已成为17岁的大男孩，外型与昔日「病样」截然不同，外形健硕充满星味，有点撞样初出道的姜涛！

相关阅读：「Jacky仔」王树熹淡出幕前多年现况曝光 移居日本转行从事一行业 亲解告别演艺圈之谜

「病样小男孩」Ugo操出结实腹肌

「病样小男孩」Ugo以帐号「shing8k」活跃社交平台，近日分享当年自己于年仅5岁时拍下的广告图，对比目前照片并写道：「you broke my heart」，从近照中睇到，当日的烟害广告男童变成小鲜肉，留有一头中长曲发，操出结实腹肌，粗壮手臂青筋曝现，更带点韩仔风格，Ugo笑称：「原来我2024年有po过。」还有人留言：「原来父母食烟，会导致个仔咁靓仔」，不过Ugo回复：「我屋企人冇食烟~ 当年系拍广告先呢个look。」接着亦有留言：「以前真系以为你食二手烟食到就嚟死。」、「而家啲烟仲有印你个样？个版权唔通签咗一世？」、「有啲似男版winter。」、「睇嚟要食多啲，就会有你咁靓仔。」

「病样小男孩」Ugo曾分享当年试镜片

「病样小男孩」Ugo近年曾多次分享有关自己拍摄烟害广告的多年感受，早年贴出一张印有自己图象警示的烟盒被弃置地上之照片并写道：「当你每日都喺街边垃圾桶、厕所畀人遗弃，但你唔care，因为你系个chill guy。」Ugo亦分享过当年广告casting影片惹来网民热烈讨论，获当时拍摄广告的摄影师留言：「个样无变仲系咁靓仔。」

相关阅读：「打波先嚟落雨」郑仲轩罕受访拒再拍广告？ 被妈妈呃做童星：返学畀同学笑

经典广告演员去晒边？

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前