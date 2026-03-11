郑秀文期待启德个唱预告将正式公布 不担心入座率偏低：最重要做好自己 黄子华盼做嘉宾劲歌热舞

黄子华、郑秀文（Sammi)、许冠文、张家辉、卫诗雅、陈家乐和老婆连诗雅、陈法拉、金燕玲、廖子妤、卢镇业、王丹妮、周家怡、谢安琪和老公张继聪、陈湛文及邱士缙等，昨晚（10日）到尖沙咀出席《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》。

黄子华指不提及票房结果通常较好

子华和Sammi主演之电影《夜王》前几天票房已冲破8千6百万，子华昨晚笑指，有「V姐」（指Sammi)在便有信心，子华更帮Sammi计算过，指她做宣传的日子比拍摄这部电影的日数更多。Sammi表示，自己尽所有努力去做，个人很替子华开心，因他能在电影上保持着那么好的好成绩。问子华这次为何不开盘口打赌票房？他表示，不是不肯开盘，只因为拍摄完电影之后大家根本没有时间一齐坐下来吃饭，他说：「我发觉尽量不提及票房通常结果都好，所以倒过来是不敢提。」Sammi笑指，现在一部比一部票房高，所以没人够胆估。

黄子华为《夜王》团队留包厢 欣赏Sammi演出

子华主演的电影《破地狱》及 《毒舌大状》高踞最卖座港产电影票房头两位，近日《夜王》票房势如破竹有望凭借《夜王》为子华写下全新纪录，成为港产片票房头三甲记录保持者。子华谦虚表示，不是自己一个人是大家一起做出来的成绩，但传媒指，三套电影都是他担任男主角？他说：「真的是开心，如果真的成事，大家《夜王》团队真的要坐下来吃一餐饭，要在Sammi启德举行演唱会之前食一餐。」子华为表支持，表示要为《夜王》团队留包厢欣赏Sammi的演出。传媒指子华应该上台担任嘉宾？他豪气地说：「这个真的很难推辞，而且不能上台讲几句便算，直程要跟Sammi劲歌热舞，不过要预先睇跌打，因Sammi演唱会是疯狂舞步！」Sammi乘势说：「这是你自己提议的，谂起也兴奋！」不过Sammi指，自己尚未正式公布举行演唱会日期，传媒指，启德主场馆外墙已经展示了她举行演唱会，Sammi说：「他们还比我心急，我也打算这两天正式公布。」

赞成尖东再开夜店

最近接连有几个演唱会及音乐会入座率偏低，问Sammi是否不会担心这问题？她即说：「我每次做演唱会都不会高估自己，最重要是做好自己及尽能力。」子华即争着要为Sammi说：「我是她的话，一定不会惊，我替她惊是害怕开卖头10分钟未能售清门票，要10分01秒才能完成，可能因为网络挤塞伺服器不够强劲，所以要加强网络。哈哈！」Sammi即反问他是否也害怕过亿票房这问题，其实大家心情一样。问Sammi是否打算打破启德开唱的场次纪录？她表示，自己这次应该场数不会太多，毕竟年纪大了，每场做到最好，自己的习惯永远做的场数比可以做的场数少一些，这么多年来自己的方针都是这样，做到16场的话自己只会做13至14场，留一点空间。不过很开心电影成绩像过了一关，让她可安心做演唱会，但仍会继续尽力谢票。谈及有议员以「夜王年代」为题，倡议振兴尖东再开夜店？二人也赞成，觉得现在香港晚上太静了，如果有大排档更好，因晚上想找地方大家倾偈也没有，市民又可有些小生意做。此外，子华身为编剧出席这活动，也顺道看看是否会碰上好剧本，他表示，去年出席这活动时也有几位编剧找他研究一些剧本是否可以合作，他们希望今年可以撞到一些新编剧大家研究一下。