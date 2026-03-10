Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前英皇小花Maggie@3T激罕「出山」 撞样汤洛雯晒白滑长腿 由名店sales转做保险成就惊人

马天佑（Mayao）近日为新歌《一世人做一次傻仔》再次展现强大人脉，邀请82位由80年代黄金盛世到2026年出道的歌手抑或音乐人现身，成功制造不少惊喜。

刘思惠@3T激罕「出山」开金口

昨日（9日）马天佑贴出新一段合唱片段，今次找来英皇前女子组合「3T」成员之一的刘思惠（Maggie）激罕现身大开金口，退隐多年的刘思惠状态大勇并撞样汤洛雯，连昔日好姊妹郑希怡（Yumiko）都忍不住激动留言：「OMG！」

刘思惠退出娱乐圈后曾在中环名店做店员

现年43岁的刘思惠（Maggie）是英皇娱乐2002年重点力捧的的「三小花」女子组合3T成员之一，其余两位成员是郑希怡（Yumiko）和蒋雅文（Mandy），绝对是不少80、90后的集体回忆，当年3T推出EP《少女蝶》及合唱歌《旋转乐园》，EP销量达金碟并夺IFPI「最畅销本地新人组合」，其后三人各自发展，不过3T在2005年解散，郑希怡、蒋雅文及刘思惠各散东西，当中以刘思惠最为低调，退出娱乐圈后被爆出在中环名店做店员，在2015年为圈外男友小Mo未婚生下儿子Aidan，到了2018年补办注册手续兼大搞船P婚礼。

刘思惠保养得宜面圆圆现幸福肥

退隐逾20年的刘思惠虽面圆圆现幸福肥，但依然保养得宜，身穿灰色格仔西装套装内配衬枣红色衫，大晒一双白滑美腿，星味依然。刘思惠与马天佑并肩坐在石梯上互动，精灵地说：「傻仔，佢傻仔啲啊？我唔傻仔！」然后唱出半首新歌，歌艺依然保持水准，郑希怡看到好拍档刘思惠「出山」忍不住在IG留言惊呼：「OMG！maggie！！！」而马天佑则鬼马回复：「提子、柠檬！」，王秀琳（Mango）亦大赞：「哇女神呀，好好听呀。」刘思惠近年她已成功转型投身保险界，而且成绩斐然，在其社交平台可见她曾获得百万圆桌（MDRT）的殊荣，更升呢做讲师培训后辈，事业发展相当不错。

