陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人

现年65岁的陈玉莲，年青时拍过不少金庸作品改编的剧集，尤其是《神雕侠侣》，更被誉为最美小龙女。自从在1993年息影后，陈玉莲甚少于公众场合出现，她曾一度短暂复出，最后作品是2012年的《名媛望族》。早前《名媛望族》重播掀起全城热话，不过剧中一众演员聚会却不见陈玉莲身影，令人好奇她的行踪。近日她终于现身，出席已转行做保险多年的连炎辉生日会，陈玉莲简单朴素的打扮，外貌冻龄，连手背皮肤，也是十分滑溜，网民纷纷赞她经常行善积德，所以心善则人美。

陈玉莲现身连炎辉生日宴

连炎辉生日会星光熠熠，女星陈松伶也是座上客，她分享了跟圈中好友的合照，包括黄日华、罗兰、余安安、石修、米雪、叶子楣等，最令人喜出望外，是见到很少在公开场合亮相的陈玉莲，当时陈松伶跟黄淑仪及陈玉莲三人合照。在一众悉心打扮的宾客中，陈玉莲仅穿一件鲜红色高领毛衣，薄施脂粉，打扮极为朴实，面上亦未有岁月痕迹，网民更留意到她右手搭著黄淑仪，而她手背非常滑溜，甚至「白到反光」，真正是冻龄美人。

相关阅读：64岁陈玉莲近照曝光 素颜上阵现皮肤真实状态 面上一部位留岁月痕迹

陈玉莲传两度中六合彩

陈玉莲近日忽然现身，而她曾经两度中六合彩，身家逾亿的传闻，再度受到网民关注，她曾接受访问提到中奖一事，只是淡然表示：「中奖当然开心」，豁达态度令人佩服。但陈玉莲并没有过上奢华生活，反而亲自远赴西藏、云南、四川等偏远山区，向贫困儿童派发物资，真正是出钱又出力。

陈玉莲离婚后信佛带发修行

回顾陈玉莲的感情路，她与周润发的一段刻骨铭心的初恋，至今仍是许多人心中的经典回忆。后来她与美国华裔商人陈超武结婚，但这段婚姻仅维持了8年便告终，之后维持单身至今，笃信佛教的她，带发修行多年，近年致力行善助人。

相关阅读：周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做