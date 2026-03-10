素海霖懒理被标签「做鸡」寸爆回应：得唔到就当人哋系 身心疲累靠一招自愈

现年29岁的素海霖在2023年以「绘丽奈」之名进军日本AV界，成为在日本出道的首位港产AV女优。虽然因为合约问题，素海霖久久未有新作品，近乎绝迹AV界，不过素海霖密密出产品，又会举行见面会吸金，早前更自资推出个人实体写真集外，所以依然受fans和Haters的关注。

素海霖直指部分网民「睇AV睇上脑」

近日素海霖为ViuTV节目《晚吹－怨女俱乐部》担任嘉宾，主持提到素海霖是众多女性嘉宾中，最多次被网民标签为「鸡」的一位，素海霖大方地回应：「你话我做鸡，即系你都认同我有返咁上下（姿色）先出嚟做喇，如果唔系等穷啦。」她又直指部分网民「睇AV睇上脑」，误以为作品中与男演员说两句便发生关系的情节就是现实，认定她在房事上同样随便。

素海霖不介意被标签为妓女

对于被标签为妓女，素海霖坦言并不介意：「如果你觉得女优嘅定义就系鸡（妓女），呢个系好多人普遍嘅谂法，但系如果KOL同普通女仔都会畀人讲，其实系𠮶啲人思想有问题，可能系得唔到就当人哋系鸡，如果佢系鸡，你又点会得唔到？畀钱咪得啰。」素海霖自揭过往售卖个人照片时已曾被标签为「电子鸡」，最令她感到恶心的是恶毒诅咒，有人曾叫她去死，甚至留言「死咗开香槟」、「祝你有性病」：「我觉得咁样唔得，除咗心地唔好，仲扭曲晒，我又冇伤害你，又三唔识七，点解要讲呢啲说话？」素海霖透露，每当感到心累时，她便会检查自己的储蓄存款，借此提醒自己是因为成为了公众人物才赚到钱，而身为公众人物被观众咒骂亦是一件平常的事。

素海霖被嫌活动收费太贵

素海霖被问到举办粉丝见面会时遭遇过甚么疯狂行为，她透露曾有粉丝在离开后私下跟她说：「我啱啱见到我又Ｘ喇，咁咪证明我冇除衫都有吸引力。不过唔好嘅系有人争啲强吻我，喺影拍照环节仲对住我进行言语性骚扰，要求我做出『伸只手入去摷』、『扮做紧爱』呢啲动作，我咪话全部都唔得，呢啲太过火喇。」有不少嫌素海霖的活动收费太贵，她继续寸咀地说：「第一，你冇乜钱咪咁讲啰；第二，如果你钟意系唔会觉得贵，其实冇所谓，最紧要系我仲维持举办活动，我冇办法理咁多人感受，最需要顾及嘅系自己，收得太少反而会唔舒服，总之收得咁嘅钱，我会畀返相应嘅服务。」至于有否试过被富豪问价？素海霖大笑地说：「冇呀，可能佢哋觉得我唔值，或者佢哋觉得我有啲寸，我好少同陌生人食饭，因为我好怕畀人偷拍，甚至连识朋友都唔敢，我唔知人哋会点谂我同呢份职业。」

