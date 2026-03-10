Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

素海霖懒理被标签「做鸡」寸爆回应：得唔到就当人哋系 身心疲累靠一招自愈

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-10 HKT
发布时间：13:00 2026-03-10 HKT

现年29岁的素海霖在2023年以「绘丽奈」之名进军日本AV界，成为在日本出道的首位港产AV女优。虽然因为合约问题，素海霖久久未有新作品，近乎绝迹AV界，不过素海霖密密出产品，又会举行见面会吸金，早前更自资推出个人实体写真集外，所以依然受fans和Haters的关注。

素海霖直指部分网民「睇AV睇上脑」

近日素海霖为ViuTV节目《晚吹－怨女俱乐部》担任嘉宾，主持提到素海霖是众多女性嘉宾中，最多次被网民标签为「鸡」的一位，素海霖大方地回应：「你话我做鸡，即系你都认同我有返咁上下（姿色）先出嚟做喇，如果唔系等穷啦。」她又直指部分网民「睇AV睇上脑」，误以为作品中与男演员说两句便发生关系的情节就是现实，认定她在房事上同样随便。

相关阅读：素海霖约Haters面谈失败 被警方要求取消活动担心人身安全 长期受人身攻击要作出反击

素海霖不介意被标签为妓女

对于被标签为妓女，素海霖坦言并不介意：「如果你觉得女优嘅定义就系鸡（妓女），呢个系好多人普遍嘅谂法，但系如果KOL同普通女仔都会畀人讲，其实系𠮶啲人思想有问题，可能系得唔到就当人哋系鸡，如果佢系鸡，你又点会得唔到？畀钱咪得啰。」素海霖自揭过往售卖个人照片时已曾被标签为「电子鸡」，最令她感到恶心的是恶毒诅咒，有人曾叫她去死，甚至留言「死咗开香槟」、「祝你有性病」：「我觉得咁样唔得，除咗心地唔好，仲扭曲晒，我又冇伤害你，又三唔识七，点解要讲呢啲说话？」素海霖透露，每当感到心累时，她便会检查自己的储蓄存款，借此提醒自己是因为成为了公众人物才赚到钱，而身为公众人物被观众咒骂亦是一件平常的事。

素海霖被嫌活动收费太贵

素海霖被问到举办粉丝见面会时遭遇过甚么疯狂行为，她透露曾有粉丝在离开后私下跟她说：「我啱啱见到我又Ｘ喇，咁咪证明我冇除衫都有吸引力。不过唔好嘅系有人争啲强吻我，喺影拍照环节仲对住我进行言语性骚扰，要求我做出『伸只手入去摷』、『扮做紧爱』呢啲动作，我咪话全部都唔得，呢啲太过火喇。」有不少嫌素海霖的活动收费太贵，她继续寸咀地说：「第一，你冇乜钱咪咁讲啰；第二，如果你钟意系唔会觉得贵，其实冇所谓，最紧要系我仲维持举办活动，我冇办法理咁多人感受，最需要顾及嘅系自己，收得太少反而会唔舒服，总之收得咁嘅钱，我会畀返相应嘅服务。」至于有否试过被富豪问价？素海霖大笑地说：「冇呀，可能佢哋觉得我唔值，或者佢哋觉得我有啲寸，我好少同陌生人食饭，因为我好怕畀人偷拍，甚至连识朋友都唔敢，我唔知人哋会点谂我同呢份职业。」

相关阅读：港产色情女神亲身示范脱私密部位毛发 公开脱剩内衣片尺度超越想像 开一条件三分钟任睇

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
4小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
7小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
15小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
20小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光 新欢背景神秘网民忧被骗 情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
5小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
6小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT