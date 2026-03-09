岭大学生廖若彤勇夺中国小姐第4名  身材惹火五官标致撞样冯盈盈  选美天才曾夺冠军

年仅21岁、现正就读岭南大学人力资源管理学四年级的学生廖若彤（Henna），凭借出众的美貌与智慧，于上月底（28日）在福建省举行的「第15届中国小姐选拔大赛总决赛」中，从全国三十多位佳丽中脱颖而出，勇夺殿军第四名。也是继她2024年摘下全球城市小姐选美大赛香港区冠军后，再次在大型选美盛事中取得佳绩，前途无可限量。

廖若彤撞样冯盈盈？

廖若彤不但拥有深厚的文化素养，其外形更是亮丽，颜值一流。从她分享的生活照可见，她拥有一双水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子和甜美笑容，散发著青春可人的气质。除了精致的五官，她的身材同样惹火，拥有纤细的腰肢和匀称的体态，完美驾驭比坚尼，尽显其骄人身段。

廖若彤决赛表现出色

尤其在中国小姐总决赛当晚，廖若彤身穿华丽的黑色晚装，头戴后冠，展现出典雅高贵的一面。有眼尖的网民指出，她当晚的妆容，特别是深邃的眼妆和自信的神情，与前港姐冠军冯盈盈有几分相似，更大赞她有明星相，封她为「翻版冯盈盈」。

廖若彤美貌与智慧并重

本届中国小姐大赛以「大爱之城，芳华筑梦」为主题，竞争激烈。廖若彤在旗袍服饰展示及问答等环节中，凭借对中华传统文化的深刻理解和自信的表现，给评审留下了深刻印象。她表示，能够代表香港与全国各地的优秀女性交流，是一次难忘的学习体验，并希望能成为连系不同地区青年交流的桥梁。

