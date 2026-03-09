杨千嬅四合院举行新歌直播音乐会 从石头悟人生哲学：不用执着

杨千嬅在新一年为乐迷送上心灵礼物——全新单曲《回归一块小石头》，她表示这首歌承载了入行多年来对生命的深刻体悟，日前更远赴北京，在四合院内举行网上直播音乐会，与合作无间的香港演唱会团队，演绎了四首歌，并与歌迷聊天。千嬅表示，农历年放假陪家人度新春，再放多一个假期，与老公到丁子高即兴快闪飞泰国度假，休息过后就减吃减喝，筹备下半年度全新世界巡回演唱会，

杨千嬅同老公游泰国

千嬅表说︰「真系好耐冇去过泰国，所以我好似发现新大陆咁，觉得自己超大乡里，乜嘢都『哗』一声！原来变咗咁多，原来咁多好嘢玩，咁多好嘢食，哈哈！」问有冇肥到？「梗系有啦！唔怕啦，我好快修心养性。最开心系喺曼谷不断遇到朋友，不停同我食饭庆祝生日，冇谂过喺曼谷都食咗三个蛋糕，哈哈！」泰国返港后，千嬅就飞往北京为新歌及之后的巡演做宣传，「由42度，变零下2度，即刻觉得自己冷缩热胀下，瘦返少少！谂都冇谂过，北京重遇上第一场春雪！第一次遇春雪呀，唔系太冻，又好靓，好难忘。直播喺四合院做，我成个香港演唱会团队飞晒过去帮手，衬埋个天落咗白雪，好有feel，喺一个咁嘅环境之下，唱咗新歌同三首旧歌，呢个别开生面的企划，我人生都系第一次，彩排动用了几十个机位，又打灯又设计走位路线，雪地上唱《自由行》，而家谂番都觉得好难忘，劲有feel！」

杨千嬅谈创作缘起

谈到新歌《回归一块小石头》，千嬅透露早在《MY TREE OF LIVE 巡回演唱会》期间经已萌芽，当时乐队成员叶崇恩创作了一段用于《小城大事》间场换衫时的音乐，她首次听到这段旋律已觉得十分动听，萌生发展成一首歌的念头，于是终于鼓起勇气向叶崇恩提议，而对方更找来 Robynn（叶中月）一起参与，希望从女性角度注入更多细腻的情感，成品令千嬅一听即「收货」。

杨千嬅放低痛苦的根源

千嬅表示歌曲核心寄托在「一块小石头」的意象上，而最打动她的正是那份「回归小石头」的坦然：「这句『回归一块小石头』好 touch 到我，所以连歌曲的封面照，我都系喺到叠石头，亲自堆砌石头，其实好有人生哲学，你系咁砌、好多时砌极最后都系跌晒落嚟，其实生命过程就似叠石咁，冇得plan，慢慢向着自己喜爱、梦想目标行，大力吸多啖气，都可能又要由头砌过，砌砌下，我领悟到人呀，唔好谂咁多『然后』！唔使咁执着，享受个过程，心要知道安静，时间自然会话俾你知最后答案。」