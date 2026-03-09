洪欣索爆妈妈激罕露面！孙女遗传「靓女基因」 三代同堂合照曝光

现年55岁的洪欣，于90年代拍过不少脍炙人口的剧集，包括《原振侠》、《少年五虎》，外貌冻龄的她，至今仍然活跃于幕前，又不时拍片分享生活点滴。在「3.8妇女节」当天，她就分享了不同时期跟囡囡张晞彤的合照，母女都是大美人，最后更是三代同堂，洪欣妈妈罕有的出镜，网民更大赞洪妈妈的五官轮廓，年青时必定是大美人，而洪欣正好遗传了妈妈的美女基因，每一代都有漂亮女孩诞生。

洪欣一家拥漂亮基因

洪欣自从2000年与莫少聪未婚诞下儿子张镐濂后，于2009年再跟年轻11年的内地男星老公张丹峰结婚，并于2014年诞下女儿张晞彤，而且囡囡天生是美人胚子，愈大愈靓。近日洪欣在「3.8妇女节」，向所有女性送上祝福，并以短片分享了跟女儿不同时期的合照，现年11岁的张晞彤，完全继承了妈妈的优良基因，拥有一双水汪汪的大眼睛，高挺的鼻子和甜美的笑容，五官精致，已然是一位亭亭玉立的小美人。

相关阅读：90年代「气质女神」严寒低胸献唱 疑冻到僵表情令人心酸 近年屡传婚变网民叹揾食艰难

洪欣妈妈罕有现身三代同堂

洪欣在片中配上感性的旁白字句，她表示：「你不一定要长成玫瑰，你乐意的话，做茉莉，做雏菊，做向日葵，做无名小花，做千千万万，祝大家女神节快乐。」不过最令网民惊喜，是片尾三代同堂的合照，洪欣罕有地分享了妈妈的照片，跟洪欣成个饼印，虽然年华老去，凭著五官轮廓，仍看得出年轻时是一位美人。

洪欣三母女一个饼印

洪欣跟囡囡分别搂著洪妈妈的手臂，这张三代同堂的美女合照，在网上引起一番热烈讨论，网民纷纷表示：「三代都是美人」、「基因太强大了」、「囡囡很漂亮」，洪欣囝囝张镐濂已经入行，囡囡晞彤亦甚有潜质，网民期待洪欣囡囡能女承母业。

相关阅读：90年代「经典女神」有女初长成 11岁身高脚长暴风成长 55岁妈妈仍有少女味极惊人