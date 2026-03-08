《造星IV》WinWin患罕见病切18cm肺部 细谈8小时恐怖手术：冇全身麻醉 向友人交代遗言

《全民造星IV》出身的杨安妮（WinWin）日前在ViuTV节目《晚吹－怨女俱乐部》中透露，自己患有先天性肺动静脉瘤，曾被医生断言30岁时，随时有中风风险。WinWin昨晚（7日）在社交平台公开一条约3分钟的影片，详细受罕见恶疾纠缠长达十年的经历，以及康复过程。

WinWin在家中呕血

WinWin在影片开始便以手势示意：「我冇咗咁大个肺，足足18cm。」WinWin忆起当年第一次在家中呕血，已有最坏打算：「我已经问定医生，我最worst嘅死法系点样？」WinWin指最差的情况，会被血液浸住个肺窒息致死。WinWin晒出在医院的照片，无奈说：「我直头同自己讲，你唔好死，因为你仲有好多嘢未做。杨安妮，你千祈唔可以死住。」

现年只有29岁的WinWin直言不明白自己年纪轻轻，为何要经历生病，但亦因病情令她的意志力、坚持及心理上，觉得世间上所有事对她而言已很简单。WinWin指自己的「先天性肺动静脉瘤」，在世界上甚少病侧：「我个肺入面嘅血管系畸形嘅，动脉嘅血同静脉嘅血系会流埋一齐，导致嘅后果，就系我由细到大嘅血含氧量极低。正常人应该系95至100，我得86。」

WinWin有中风风险

WinWin指自己至今已生存近30年，又一直有做运动，虽然有中风风险：「成间医院嘅姑娘都震惊，点解我仲会生勾勾喺到，仲要唔使闻氧气。」WinWin提到第一次做手术时只有22岁，当时医生要将金属螺丝粒放入其血管做阻塞，令血液不会乱流：「有八个窿，一个窿要做一个钟，所以我total做咗八个钟。重点系我冇全身麻醉，有条管喺大髀内侧直上，跟住你会feel到八个钟支嘢系肺到系咁撩，好痛苦，我直头有走马灯。」

到27岁时WinWin曾在家中晕倒：「𠮶次已经系一个先兆，再过多几个月，咳咗啲血，瞓唔到觉，因为我一瞓低啲血就涌上嚟。」在医生建议下切除肺部，由于她仍有工作而推迟：「情况就每况愈下，之后直头唔止咳血，系呕啲血出嚟。我系咪黐咗线，而家我一定惊到死，我真系有一日呕血呕到死咗。」WinWin更向朋友说遗言。

WinWin揾名医治疗

为确保手术万无一失，WinWin揾名医出手，却为免家人担心，而在第二次入医院做手术时，自己一个人承担：「今次做完手术之后，先系我人生最痛苦。一出到手术室𠮶下，我完全抖唔到气，个呼吸净系喺呢度，你又唔可以大力呼吸，因为你大力呼吸嘅时候，你嘅伤口、你全身会好痛。你系完全控制唔到自己，你会觉得人生点解要经历呢啲咁嘅嘢。」

WinWin举例只是简单落床去厕所，已经喘晒气，返家后的她连晾衣都会扯亲，又会被自的肺入面的气泡声嘈醒：「我喺屋企自制咗张病床，成个礼拜坐喺度瞓。肺入面啲气泡，系咁『咕噜咕噜咕噜』咗成个月，我完全瞓唔到觉。」

WinWin身上多疤痕

手术后，WinWin身上有多个疤痕，令她好多跳舞动作都不能再做，为练习唞气用了一年半时间，透过仪器重新学习呼吸。WinWin坦承体力已不如从前，当时更不敢出街，因担心被人撞亲，或被空气中的细菌感染。WinWin自嘲每一次都死过翻生：「我真系觉得好黐线，经历咁多生命、死亡轮回。」

WinWin杨安妮曾到日本、北京进修舞蹈，入行前是职业是跳舞老师及自由身舞蹈员，于2021年参加《全民造星IV》，夺得总决赛第五名，加入娱乐圈。WinWin曾与《全民造星V》亚军黄家灏（KC）拍拖六年，并发展到同居关系，却在2024年爆出男方在日本练舞期间「偷食」，二人分手收场。

WinWin杨安妮10年抗恶疾长文如下：

讲下罕见《先天性肺动静脉瘤》＋十年间的手术及康复纪录

血含氧量得86系点生存？！

已经系进出医院expert了！

澄清！我不是爆肺！！

20岁 系日本做肺结核检测发现肺部有阴影

- 如果冇去日本working holiday应该成世都唔知有呢个病

22岁 番香港进行第一次手术

- 入到手术室发现病情更加严重 所以计划有变

- 血管瘤有八个窿 所以做咗八个钟手术

- 没有全身麻醉 超痛苦

22-25岁 例行检查

- 医生建议唔好再跳舞

- 每年做两次CT同心脏超声波

26岁 再次病发

- 屋企晕低及咳血

- 不断咳血而冇办法瞓觉

27岁 进行第二次手术

- 全身麻醉 进行肺叶切除

- 手术后重新学习呼吸

- 简直就是废人一个

- 因肺气泡及伤口只能坐着睡觉2星期

- 四个月没有跳舞

- 肺活量差到极致

28岁到现在 康复及物理治疗

- 因为疤痕已经好多动作做唔到所以要进行物理治疗

- 近呢半年嘅呼吸好似好返啲

- 努力pick up

多谢大家关心！！祝大家都身体健康！