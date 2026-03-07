前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了

现年69岁的张国强，曾经担任第一代儿童节目《430穿梭机》主持，之后拍过不少脍炙人口的TVB剧集，凭著《天龙八部》饰演慕容复，让他在内地甚有知名度，他于2024年底约满TVB回复自由身，近年他主力北上发展，除了拍戏及商演外，还有做直播带货，但近年演艺圈遇上影视寒冬，港星北上待遇已大不如前，近日张国强拍片分享剧组的两餸饭盒，并表示「有工作心里就踏实」，随即拿起饭盒吃起来，网民纷纷表示画面看得心酸，戥老戏骨不值。

张国强食剧组两餸饭

张国强是圈中出名的黄金绿叶，离巢后北上揾食，而且入乡随俗，不时拍片分享生活点滴，近日他就分享了一条拍剧放饭的短片，片中张国强换上古装戏服，坐在一旁，手里捧著一个剧组饭盒，内里是简单的塑胶四格盘，里面装著白饭、炒菜及一些看似酱爆鸡丁，即是平日常见的两餸饭，但张国强已表现出由衷的满足，满心感激表示：「有荤有素确实不错，在片场就有东西吃了，也不用花心思、花脑筋去找东西吃了。」

张国强遇影视寒冬感恩有工作

张国强北上发展，却遇上了影视寒冬，视帝王浩信在内地只能拍短剧，曾在内地甚吃得开的王祖蓝，也被指要回流返港揾食。昔日港星北上有极佳待遇，连三线艺人都不时有巨星排场，但近日张国强拍片展示手中的剧组饭盒，引来网民感叹，但张国强却感恩表示：「有工作，心里面就踏实很多了。」张国强坐在路旁，拿起饭盒即吃起来，还吃得津津有味，网民除了赞他亲民贴地，也觉得张国强是好戏之人却得到像临时演员般的待遇，替这位老戏骨不值。

张国强不时返港拍TVB剧

张国强由足球员转型为演员，纵横影视圈逾40年，塑造了无数经典角色，包括《天龙八部》中的慕容复，《宫心计》里的大反派「万剑锋」，去年的重头剧《夺命提示》，均有见到张国强的踪影，他曾表示虽然离巢，但只要TVB有适合他的角色，他马上会回港拍剧，网民大赞他不忘本，饮水思源。

