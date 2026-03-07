郑丹瑞孙女正面照首曝光 BB可爱样貌似阿妈 郑瑶晒三代同堂照幸福满泻

郑丹瑞（旦哥）的大女郑瑶与嫁金融才俊Jacob Chan结婚1年半，去年公开怀孕喜讯，同时曝光陀B过程辛酸，试过一日呕五次，导致脱水要输液，还严重到吐血。郑瑶经过十月怀肚，今年3月3日元宵节由爸爸郑丹瑞宣布外孙女出世，开心分享女儿「母女平安」。

郑丹瑞大女首晒抱女合照

郑瑶今日（7日）以擳牙膏式在IG分享首张抱女合照，首度曝光女儿可爱样貌。从照片所见，荣升外公的郑丹瑞身穿黑色直纹外套，戴著标志性的眼镜，脸上流露出难以掩饰的喜悦和慈爱。郑丹瑞低头温柔地凝望外孙女，又与女儿、外孙女一同望向镜头，笑容灿烂，幸福之情溢于言表。

被全家捧在手心的郑丹瑞外孙女，被粉红色的包被包裹著，虽然大部分时间都闭著眼睛，仍可以见到BB头发浓密，脸颊饱满，睡颜十分趣致可爱，与妈妈较似样。郑瑶以英文留言：「有史以来最棒的生日礼物，即使过程有点痛苦」。

郑瑶难忘爸爸郑丹瑞搲背脊

郑瑶之后再透露分娩过程长达23小时，虽然艰辛，但见到女儿出世便觉得一切都值得。郑瑶除分享郑丹瑞三代同堂的合照外，又翻出自己的童年照，见到小女孩伏在地上为爸爸画画，郑瑶感性地写下：「𠮶阵时比（俾）Daddy拗（搲）背脊𠮶个女，而家自己都有个女啦！can now 拗（搲）his孙女背脊！而家自己都有个女啦！」大晒温馨幸福。

